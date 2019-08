Schöne erkent: "Een mooie kans, ik heb besloten toe te happen"

Lasse Schöne erkent dat hij mondelinge overeenstemming heeft bereikt met Genoa.

Omdat de transfer naar de -club nog niet helemaal rond is, maakte de middenvelder zaterdag gewoon deel uit van de wedstrijdselectie van voor het uitduel met (2-2). "Het is een heel moeilijke keuze geweest", erkende Schöne na afloop.



Schöne heeft naar eigen zeggen lange gesprekken gevoerd met zijn vrouw en met 'degenen die hij verder liefheeft'. "Iedereen bij Ajax weet hoe ik tegen de club aankijk en wat voor geweldige tijd ik hier heb gehad", benadrukte de routinier uit Denemarken in gesprek met Voetbal International. "Met vorig seizoen als het absolute hoogtepunt. Dat zal het afscheid moeilijk maken. Dit is echter geen vaarwel, maar een tot ziens."



Voor Schöne is Genoa 'een mooie kans'. "Ik heb besloten toe te happen. Ook al ben ik inmiddels 33 jaar, bij Genoa hebben ze plannen met me. Ze zoeken een echte nummer zes en die rol zal ik in gaan vullen." Schöne ondertekent spoedig een tweejarig contract, met een optie voor een extra seizoen. Omdat zijn contract in Amsterdam nog een jaar doorliep, ontvangt Ajax een afkoopsom. De hoogte daarvan is nog niet bekend.



Schöne is de langst dienende speler van Ajax: hij kwam in 2012 over van en was sindsdien goed voor 286 wedstrijden in de namens de Amsterdammers. Daarin scoorde Schöne 64 keer. De routinier was zelden onomstreden, maar wist door de jaren heen vaak zijn basisplaats te heroveren en werd mede door die strijdlust een publiekslieveling. Vorig seizoen maakte hij deel uit van het succesvolle middenveld met Frenkie de Jong en Donny van de Beek.