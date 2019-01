Schöne: "Die schaal moet gewoon terugkomen"

Ajax strijdt nog mee op drie fronten, maar Lasse Schöne benadrukt dat de strijd om de landstitel voor de Amsterdammers prioriteit nummer één is.

Ajax hervat de Eredivisie zondagmiddag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De ploeg begint de tweede seizoenshelft met een achterstand van twee punten op koploper PSV en hopen de Eindhovense titelrivaal in de aankomende zeventien competitiewedstrijden voorbij te gaan op de ranglijst.



Schöne werd in 2013 en 2014 landskampioen met Ajax, maar hij won sindsdien geen enkele prijs meer met de hoofdstedelingen. "Ik wil gewoon die schaal weer naar Amsterdam halen. Of ik, wij. Dat staat bovenaan", vertelt de Deense routinier vrijdag stellig in gesprek met Ajax TV.



Ajax is daarnaast ook nog actief in de Champions League, waarin voor het elftal van trainer Erik ten Hag in de achtste finales een tweeluik met Real Madrid wacht. "Europees succes is natuurlijk mooi en dat hebben we nu ook. Maar als je dan vraagt: ‘Wat wil je liever: tweede worden in de Eredivisie, of de halve finale van de Champions League halen?' Dan weet ik het wel."



"Het kampioenschap is gewoon heel belangrijk", benadrukt Schöne. "Die schaal moet gewoon weer terugkomen. En belangrijk dat dat weer gaat gebeuren." Ajax morste in de eerste seizoenshelft in de Eredivisie slechts tweemaal punten, op eigen veld tegen Heracles Almelo (1-1) en op bezoek bij PSV (3-0). De twee titelconcurrenten treffen elkaar op 31 maart opnieuw in de Johan Cruijff ArenA.