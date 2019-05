Schöne: "Dat hoor je nu ook van de jongens uit Eindhoven"

Lasse Schöne heeft na afloop van het duel met FC Utrecht wel een feestje gevierd, maar hield het binnen de perken.

won zondag met 4-1 van Utrecht, waardoor de landstitel bijna binnen is. Tegelijkertijd verloor namelijk met 1-0 van en de Eindhovenaren staan nu drie punten en veertien goals achter op de Amsterdammers.



"Die wallen? Die heb ik altijd al, maar dat is meer de leeftijd", grapt de 32-jarige middenvelder van Ajax dinsdag in gesprek met FOX Sports. "Nee, ik heb het niet uitgebreid gevierd. Natuurlijk op het veld en in de kleedkamer, een geweldige ontlading. Maar ik ben daarna gewoon rustig naar huis gegaan en heb daar een drankje gedaan."



"Die jonge gasten bijhouden in de stad? Dan moeten zij mij bijhouden. Ik ben Scandinaviër, wij zeggen geen 'nee'. Daarin hebben ze nog veel te leren van mij", lacht de Deen, die uitkijkt naar het duel met . "Deze groep heeft het ook in zich om morgen alles eruit te halen. We gaan daar niet alleen rondlopen, we willen ook gewoon winnen."



Schöne zei in de voorbije jaren regelmatig dat Ajax PSV nog zou inhalen, maar kreeg zelden gelijk. "Ik heb vaak gelijk, maar daar had ik het inderdaad mis. Maar goed: dat hoor je nu ook van de jongens uit Eindhoven. We halen ze wel in. Dat is natuurlijk het normale spelletje. Dat moet je ook zeggen. Je moet ook geloven dat je het gaat halen. Dat is het spelletje, vrij logisch."