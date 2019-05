Schöne baalt van lange blessuretijd en blikt terug op misverstand met Onana

Ajax leek na de 0-1 zege tegen Tottenham Hotspur in Londen goed op weg naar de finale van de Champions League.

Lucas Moura deelde woensdagavond namens de Engelsen echter een mokerslag uit aan door drie keer te scoren en de Amsterdammers zodoende uit te schakelen: 2-3. Lasse Schöne is na afloop in gesprek met Voetbal International ontgoocheld.

"Een rampscenario. Het begint goed en met de rust sta je 2-0 voor. Na de rust scoren ze dan vrij snel en ook nog eens twee keer. Ze gaan met iedereen naar voren, maar we haalden ze enigszins weg. Vijf minuten blessuretijd vond ik al vrij veel. Dan scoorden ze precies in de laatste seconde. Dat is een ramp. Het is de ergste manier om te verliezen."



"Als ze wat eerder scoorden, konden we nog wat doen. Nu heb je er geen tijd voor. Het was goed stil in de kleedkamer", zegt de Deense middenvelder, die bij de 2-2 een ongelukkige rol speelde door een misverstand met doelman André Onana. Het duo kon het niet eens worden wie de bal zou pakken, waardoor Lucas Moura uiteindelijk kon profiteren.



"Ik heb het er net met André over gehad. Ik wilde de bal wegschieten, hij wilde hem vasthouden. Dat is jammer. Maar we gaan er morgen verder naar kijken, maar nu is het moeilijk om alles terug te halen", aldus Schöne, die erkent dat de uitschakeling een van de grootste drama's uit zijn carrière is. "Het is heel stil. Mensen zijn zo ontzettend teleurgesteld. Logisch. Het doet pijn."