Schmeichel: "Pogba heeft de oorlog niet gewonnen"

José Mourinho werd deze week ontslagen bij Manchester United, maar volgens oud-keeper Peter Schmeichel zijn de problemen daarmee nog niet opgelost.

De Deen benadrukt in een interview met BBC Radio 5 Live dat Pogba niet moet denken dat hij groter is dan de club. "Mourinho zette zichzelf in de schijnwerpers, op de verkeerde manier. Er waren verhalen dat hij oorlog had met sommige spelers. Dat is al zo vaak gebeurt, maar het is de club altijd gelukt om daar in de kleedkamer goed mee om te gaan", aldus Schmeichel.



Pogba was één van de spelers die een moeizame band had met Mourinho. Vorige week, toen United met 3-1 vna Liverpool verloor, gaf de Portugees de middenvelder helemaal geen speeltijd. Schmeichel: "Ik wil zien dat Pogba als speler van United net zo goed is als hoe goed hij andere dingen in zijn leven doet."



"Op social media is hij briljant en hij zet zichzelf als een ontzettend belangrijke speler neer. We hebben het bij Juventus gezien en bij het Franse nationale elftal, maar nog niet bij Manchester United", gaat de 55-jarige Deen verder. "Het is belangrijk dat geen enkele speler, hoeveel geld hij dan ook verdient of voor hoeveel hij ook is gekocht, is ooit groter geweest dan de club of de manager."



"De situatie wordt nu neergezet alsof Pogba de oorlog heeft gewonnen, maar zo werkt dat voor mij niet. Het is nu belangrijk dat de club goed met zijn situatie omgaat." Schmeichel verdedigde tussen 1991 en 1999 het doel van The Mancunians en in die periode speelde hij samen met Ole Gunnar Solskjaer, de nieuwe interim-manager. "Hij heeft absoluut een andere persoonlijkheid dan Mourinho."



Volgens zijn oude teamgenoot kan Solskjaer de boel op Old Trafford weer op de rit krijgen. "Hij houdt vast aan de geschiedenis en traditie van de club en als coach bij de beloften heeft hij het ook goed gedaan." United won zaterdag de eerste wedstrijd onder Solskjaer met liefst 1-5 van Cardiff City.