Schmeichel noemt Pogba 'probleemkind' van Man United

Peter Schmeichel vindt dat Paul Pogba veel te weinig toevoegt aan het spel van Manchester United.

De voormalige doelman van United zag Pogba maandagavond nauwelijks indruk maken tegen . Het duel op Old Trafford eindigde in 1-1 en daardoor is United aan z'n slechtste competitiestart in de Premier League-geschiedenis bezig. Schmeichel vraagt zich af welke taken Pogba nou eigenlijk heeft.

"Hij speelt erg diep en ik begrijp gewoon niet wat zijn rol in dit elftal is", vertelt de Deen aan Optus Sport. "Zelfs toen Ole een aantal wissels toepaste en Pogba verder naar voren ging spelen, gebeurde er niet veel. Ik geef toe dat Pogba twee mooie passes gaf in deze wedstrijd. Maar het waren er slechts twee, geen vijftien."

Volgens Schmeichel is dat een probleem. "Want hij vestigt wel alle aandacht op zich en het voelt een beetje alsof hij het probleemkind van dit team is. Ik denk dat de spelers om hem heen goed genoeg zijn, maar hij eiste niet genoeg de bal op. In de eerste helft verstopte hij zich een beetje. In de tweede helft ging het beter."

Robin van Persie vindt ook dat Pogba een duidelijke positie moet krijgen tussen de linies. "Ik zou hem niet als defensieve middenvelder laten spelen en ook niet als nummer 10, maar een beetje er tussenin. Als nummer 8, zodat hij nog steeds vrijheid heeft en er geen twintig goals per jaar van hem worden verwacht."

"Als hij tien doelpunten of meer maakt en assists geeft, zal iedereen anders tegen hem aankijken", vindt Van Persie. , dat donderdag op bezoek gaat bij , staat tiende in de Premier League met slechts negen punten uit zeven speelronden. Pogba speelde vijf volledige competitieduels, waarin hij niet verder kwam dan twee assists in de openingswedstrijd tegen (4-0 winst).