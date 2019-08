Schlemiel van Antwerp: "Ik had gevraagd of ik met een masker kon vieren"

Didier Lamkel Zé scoorde donderdag voor Royal Antwerp tegen AZ, maar hij groeide meteen uit tot schlemiel van de wedstrijd.

De doelpuntenmaker van de Belgen sprong over de boarding en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. In gesprek met Het Nieuwsblad zegt Lamkel Zé dat hij eigenlijk een ander plan had.

"Ik had vooraf aan de scheidsrechter gevraagd of ik met een masker kon vieren, maar hij zei me dat ik dan geel zou krijgen. En ik wist: als ik mijn shirt uittrek, krijg ik óók geel. Maar ik had geen idee dat je ook voor het vieren op de hekken bestraft zou worden. Echt stom", zegt Lamkel Zé schuldbewust.

Nadat de aanvaller uit Kameroen zijn tweede gele kaart had gekregen, toonde hij provocerend zijn shirt aan de bank van .

Ondanks dat trainer Laszlo Bölöni teleurgesteld is in de actie van Lamkel Zé, heeft hij besloten hem geen straf op te leggen. "Hij blijft een van onze beste spelers, we kunnen het ons niet permitteren", stelt de oefenmeester van Antwerp. Overigens was Lamkel Zé niet de enige speler die in de ontmoeting met AZ een rode kaart kreeg voorgehouden. Dieumerci Mbokani werd in de eerste helft al weggestuurd met zijn tweede gele kaart.

"We geven Didier nog niet op. Hij is en blijft een fantastische speler, die als hij zichzelf onder controle houdt, een mooie carrière zou kunnen uitbouwen. Hij is zeker niet van slechte wil, hij snapt gewoon niet altijd wat kan en wat niet", aldus Sven Jacques, sportief adviseur bij Antwerp. In de spelersgroep kan de actie van Lamkel Zé ook op weinig sympathie rekenen, daar er met het mislopen van de groepsfase van de een collectieve winstpremie van een miljoen euro in rook is opgegaan.