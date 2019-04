Scherpen treft maatje bij Ajax: "Misschien kunnen we voor elkaar koken"

Ajax verzekerde zich woensdagavond van de komst van Kjell Scherpen.

De negentienjarige keeper maakt na dit seizoen de overstap van naar Amsterdam en tekent een vierjarig contract in de Johan Cruijff ArenA. De transfer hing al enkele weken in de lucht en Scherpen is dan ook blij dat er nu eindelijk witte rook is.

De jonge doelman zegt op de website van zijn managementbureau Soccervision dat de speculatie over zijn transfer hem niet heeft afgeleid. "Maar het ging steeds over en mij, maar tijdens het seizoen moet het over Emmen gaan, en niet over mij. Natuurlijk snap ik wel dat mensen het er over hebben, maar soms was ik er wel even klaar mee", geeft hij toe.



Voor Scherpen betekent zijn transfer meer dan alleen een verandering van werkgever. Hij woont nog bij zijn ouders en verwacht dat het 'even wennen' wordt om op zichzelf te gaan wonen. "Het is wel een hele overgang, maar je moet er niet te moeilijk over doen. Dat kom vast goed." Scherpen is blij om collega-jeugdinternational Kik Pierie, ook aangetrokken door Ajax, tegen te komen.



"Kik Pierie zit in dezelfde situatie als ik. We kennen elkaar wel. We hebben in de jeugd vaak tegen elkaar gespeeld en we zitten nu beiden bij Oranje Onder-19. Ik vind het leuk dat hij ook naar Ajax gaat", vertelt Scherpen, om er lachend aan toe te voegen. "Misschien kunnen we een keer voor elkaar koken."



Directeur voetbalzaken Marc Overmars noemt Scherpen op de website van Ajax 'een heel groot talent'. Hij benadrukt dat Ajax blij is met de contractverlenging van André Onana, maar dat de club ook naar de toekomst moet kijken. "Kjell wordt een van de vier keepers in de A-selectie en zal dus dagelijks met het eerste elftal op het trainingsveld staan. Hij is daarnaast nog jong genoeg om in de bij Jong Ajax wedstrijden te kunnen keepen."