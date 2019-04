Scherpen na nieuwe blunder: "Ik zie dat zelf niet zo"

Kjell Scherpen staat in de serieuze belangstelling van Ajax, ondanks dat de doelman van FC Emmen de ene na de andere fout maakt.

Scherpen blunderde dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen , waardoor Fabian Serrarens de enige treffer van de avond kon maken. "Ik denk dat het wel duidelijk is", reageerde 19-jarige keeper na afloop bij FOX Sports. "Ik schiet de bal niet goed weg en daarna pak ik hem ook niet goed. Daarna hadden we nog tachtig minuten om te spelen... Het is duidelijk dat ik hem verkeerd raak."



Anderhalve week geleden ging Scherpen ook al in de fout tegen , dat toen in de slotminuten nog gelijk kon maken (1-1). En dat terwijl nadrukkelijke interesse in hem heeft. "Of er anders naar me gekeken wordt? Dat mogen de mensen best doen, maar ik zie het niet zo", aldus de jongeling.



Perez keihard voor blunderende Scherpen



"We hadden de controle, maar één blunder kost ons de kop. Dat is een beetje een repeterend verhaal", sprak teamgenoot Anco Jansen over het duel met De Graafschap. Ook trainer Dick Lukkien baalt: "Er moest een foutje van Kjell aan te pas komen om een zure nederlaag te lijden. Een vrije bal mag je niet zo slecht raken."



staat door de nederlaag nog maar drie punten boven De Graafschap. Bovendien hebben de Superboeren een beter doelsaldo. Emmen sluit het seizoen af tegen (uit) en (thuis), terwijl De Graafschap het opneemt tegen (uit) en Ajax (thuis).