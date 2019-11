Scheidsrechter absoluut hoogte- en dieptepunt CL-seizoen fluit opnieuw Ajax

Felix Brych is de scheidsrechter bij het Champions League-duel van Lille OSC met Ajax van woensdagavond, zo maakt de UEFA maandag wereldkundig.

De 44-jarige Duitse arbiter wordt in Frankrijk geassisteerd door zijn landgenoten Mark Borsch en Stefan Lupp. Het eerste fluitsignaal in het Stade Pierre-Mauroy klinkt woensdag om 21.00 uur.

Het is niet de eerste keer dat te maken krijgt met Brych, want de scheidsrechter uit Duitsland was afgelopen seizoen verantwoordelijk voor de uitwedstrijd van de Amsterdamse club tegen (1-4) in de achtste finale van het miljardenbal.

Daarnaast nam hij de fluit ter hand in de thuiswedstrijd tegen in de halve eindstrijd, toen Ajax in extremis met 2-3 verloor en zodoende een finaleplaats in rook zag opgaan.

Aan de kant van Ajax staan André Onana, Lisandro Martínez en Quincy Promes op 'scherp'. Bij een volgende gele kaart zijn deze spelers automatisch een wedstrijd geschorst in Europees verband, waardoor ze de afsluitende groepswedstrijd tegen op 10 december missen.

Ajax, dat zeven punten heeft verzameld begint als koploper in Groep H aan de uitwedstrijd tegen . De Fransen hebben pas een punt en zijn zo goed als zeker uitgeschakeld. Achtervolgers en Valencia staan net als Ajax op zeven punten.