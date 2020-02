"Schandelijk dat Bale daarom doelwit is geworden, het was een grap"

Tottenham Hotspur was volgens berichtgeving in de Engelse media in de slotfase van de transferperiode druk bezig met het terughalen van Gareth Bale.

Er werd zelfs gerept over een doorbraak in de onderhandelingen met . Volgens Jonathan Barnett, de zaakwaarnemer van Bale, was er echter nooit sprake van dat de international van Wales de Koninklijke tussentijds achter zich zou laten.

"Er verschijnen artikelen en commentaren van mensen die werkelijk geen idee hebben waar ze het over hebben. Dat irriteert mij wel een beetje", verklaart Barnett in een onderhoud met talkSPORT. "En ze betrokken het ook nog eens op zichzelf, dat ze het zelf niet zouden doen. Ze zouden zelf Real Madrid nooit verlaten."

Bale heeft volgens Barnett gewoon een toekomst bij Real. "Zijn contract loopt nog tweeënhalf jaar door. Zijn vrouw en drie kinderen zijn hier gesetteld en genieten erg van het leven hier." Barnett sluit niet uit dat Tottenham-voorzitter Daniel Levy naar Madrid is afgereisd om een deal voor Bale af te sluiten.

Meer teams

Volgens de zaakwaarnemer zou het salaris van de middenvelder annex aanvaller echter een probleem zijn geweest bij de onderhandelingen. "Het is goed mogelijk dat Levy daarheen is gevlogen, daar kan ik niet over oordelen. Maar Gareth is erg gelukkig hier. Laten we wel realistisch blijven, de meeste clubs hebben niet de financiële middelen om hem te halen."

De zakelijk adviseur denkt te weten dat Bale nog steeds voorkomt in de plannen van trainer Zinédine Zidane. "De enige mensen die weten wat er gaande is zijn Zidane, Gareth zelf en waarschijnlijk ook de clubpresident (Florentino Pérez, red.). Ze zijn allemaal erg gelukkig met de huidige situatie."

Bale liet enkele maanden geleden na de plaatsing van Wales voor het EK een vlag zien met de tekst 'Wales. Golf. Madrid. In that order'. Dit kwam hem op veel kritiek te staan. "Hij krijgt er niets van mee", benadrukt Barnett. "De meeste sporters volgen de pers niet."

Lees beneden verder

"In Madrid is er veel slechte journalistiek, ze zijn erg bevooroordeeld, ze schrijven vaak maar wat. Marca en AS komen niet bepaald in aanmerking voor de Pulitzer-prijs."

"De fans van Real hebben Zidane en Cristiano Ronaldo uitgefloten en ook andere grote spelers. Gareth heeft deze club echter een hoop gegeven. Omdat hij de kranten niet leest, weinig interviews geeft en een stil persoon is, is hij een doelwit geworden. Dat vind ik echt schandelijk, het was slechts een grap", verwijst Barnett naar het voorval met de vlag van Wales.

De uitgesproken zaakwaarnemer ziet Bale in ieder geval niet snel terugkeren bij Tottenham, ook niet na afloop van zijn contract in 2022. "Zal hij ooit voor Tottenham kiezen? Dat denk ik niet."