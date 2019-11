'Schandalig' PSV krijgt veeg uit de pan: "Waardeloos, het was los zand"

PSV verspeelde zaterdagavond andermaal punten.

De Eindhovenaren speelden op bezoek bij met 2-2 gelijk en zagen de achterstand op koploper daardoor al groeien tot acht punten. De gebroeders Van de Kerkhof zijn bij Omroep Brabant niet te spreken over het optreden van op Het Kasteel.

"Het was PSV onwaardig. Waardeloos, het was los zand. Het is gewoon schandalig wat PSV op dit moment presteert. Het mag niet, dit kán niet. Donyell Malen, Steven Bergwijn en Nick Viergever zijn de spelers om wie het bij PSV draait. Als die er niet zijn, is PSV een heel matige ploeg", zo luidt de conclusie van René van de Kerkhof.

Tweelingbroer Willy plaatst zijn vraagtekens bij enkele keuzes van trainer Mark van Bommel. "In het eerste kwartier van de tweede helft - toen Michal Sadilek doorschoof naar het middenveld - ging het eindelijk een beetje goed. Toen hadden we grip op Sparta..."

"Gooit Van Bommel Kostas Mitroglou erin en haalt hij Sadilek eruit! Toen waren we de grip in een keer kwijt! Met alle respect voor onze Griek, maar die heeft niks gepresteerd. Ik begreep die wissel niet goed. Die was de doodsteek voor PSV."

"We moeten blij zijn met dit ene puntje", aldus Willy van de Kerkhof, die stelt dat er niet getwijfeld hoeft te worden aan Van Bommel en dat dit bij het 'leerproces' hoort. "Hij bevindt zich met PSV in een crisis. Daar moet hij zien uit te komen."

"Dit is een nieuwe ervaring voor hem. Een jaar geleden liep alles op rolletjes, nu zit alles tegen", voegt René van de Kerkhof toe. Diens tweelingbroer wijst naar het feit dat PSV de afgelopen tijd de nodige spelers heeft moeten missen.

"Dan moet je anders gaan voetballen, in een ander systeem. Je ziet dat de nummers twaalf tot en met zestien bij PSV nog niet rijp zijn voor het eerste elftal."