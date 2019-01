Schalke ontkent interesse in Solanke

Schalke 04 spreekt de geruchten tegen over een mogelijke komst van Dominic Solanke, oud-speler van Vitesse.

Solanke, die in 2015/16 door Chelsea werd verhuurd aan de Arnhemmers, staat sinds anderhalf jaar onder contract bij Liverpool. In zijn eerste seizoen op Anfield kwam de 21-jarige aanvaller nog 27 keer in actie, maar deze jaargang wacht hij nog steeds op zijn eerste speelminuten. Klopp kiest vrijwel altijd voor Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané en Xherdan Shaqiri, waardoor zowel Solanke als Daniel Sturridge en Divock Origi niet of nauwelijks speelt.



De voorbije weken werd Solanke daarom aan verschillende clubs gelinkt. Crystal Palace leek open te staan voor een huurtransfer in januari, maar woensdag trok de Londense club zich terug. Schalke zou ook in de running zijn. "Er is geen contact geweest met Liverpool of met de speler", reageerde CEO Christian Heidel echter in gesprek met WAZ.



In november ging Klopp op de officiële website van Liverpool nog in op de toekomst van Solanke. "Hij heeft nog een lange carrière voor zich. Aan het einde van zijn loopbaan zal hij zich deze twee of drie jaar niet echt meer herinneren", aldus de Duitser. "Hij zit alleen in deze situatie, omdat hij zo goed is. Daarom vraagt men zich al af waarom hij weinig speelt. Hij speelde al voor Chelsea toen hij nog heel jong was."



"Alles gaat goedkomen met hemzelf en met zijn familie. Hij zal de carrière krijgen die hij in gedachten heeft en hopelijk is dat hier." Zelf zei Solanke in november dat hij geduldig moet zijn. "Jürgen is een geweldige manager en hij weet wat hij doet, vooral als hij jonge spelers een kans geeft. Kijk maar naar Trent Alexander-Arnold en Joe Gomez en hoe ver zij al zijn gekomen."