Schalke-coach moet vrezen voor ontslag

Domenico Tedesco, de trainer van Schalke 04, is niet meer zeker van zijn baan na de afgang in de Champions League tegen Manchester City.

Schalke kwam enkele weken geleden nog goed voor de dag in de thuiswedstrijd in Gelsenkirchen, die met 2-3 werd verloren. Dinsdagavond waren de Duitsers echter kansloos; City kende geen genade en won met 7-0. De nederlaag is bij Die Königsblauen hard aangekomen.



"Na een wedstrijd als deze kunnen we niet zomaar naar de orde van de dag overgaan", zei sportdirecteur Jochen Schneider in gesprek met de Abendzeitung. Schneider kon dan ook niet garanderen dat Tedesco mag blijven: "Een baangarantie? Die krijg je bij de Deutsche Bank ook niet."



"Ik ga niet op de zaken vooruitlopen, daar was de wedstrijd te heftig voor. Maar we kunnen ons niet op deze manier presenteren. We gaan de komende uren benutten om het hier intern over te hebben en donderdag zullen we ons uitspreken."



is sowieso al bezig aan een zeer teleurstellend seizoen, want de ploeg staat slechts veertiende in de . Zaterdagmiddag moet men zich tegen zien te herstellen van de blamage in Manchester.