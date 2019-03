Schalke 04 ontslaat Tedesco en haalt Huub Stevens tijdelijk terug

Schalke 04 heeft afscheid genomen van Domenico Tedesco, zo meldt de Bundesliga-club donderdagavond via de officiële kanalen.

De club uit Gelsenkirchen maakt ook bekend dat Huub Stevens komende zaterdag als interim-trainer tegen zal fungeren. De Nederlander, die al twee keer eerder hoofdtrainer van die Königsblauen was, zal worden vergezeld door oud-voetballer Mike Büskens.

verloor afgelopen dinsdag in de achtste finales van de met 7-0 van en die nederlaag is Tedesco dus fataal geworden. De 33-jarige oefenmeester zwaaide sinds vorig seizoen de scepter in de Veltins-Arena en presteerde in zijn debuutjaar overweldigend, door die Königsblauen naar een tweede plaats in de te leiden.

Deze voetbaljaargang vallen de prestaties echter tegen. Schalke staat met nog negen speelrondes voor de boeg in de Bundesliga op een zorgwekkende veertiende plaats; de voorsprong op de nummer zestien bedraagt slechts vier punten. Schalke werd deze week door Manchester City uit de Champions League gekegeld. De ploeg is nog wel actief in de : op 3 april staat in de kwartfinales het thuisduel met op het programma.

Schalke heeft met het naar voren schuiven van Stevens als tijdelijke opvolger van Tedesco voor een interne oplossing gekozen: de 65-jarige Nederlander is tegenwoordig lid van de raad van toezicht van de Duitse club. Stevens was in het verleden al zeven seizoenen actief als trainer van Schalke, verdeeld over twee periodes. Zijn meeste recente trainersklus dateert uit het seizoen 2015/16, toen hij de eindverantwoordelijke bij 1899 was.