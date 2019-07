'Schalke 04 laat oog vallen op gewild talent van Jong PSV'

Amar Catci heeft zich volgens het Eindhovens Dagblad in de kijker gespeeld bij Schalke 04.

De twintigjarige buitenspeler van kan in Gelsenkirchen aansluiten bij het beloftenelftal. Het is de vraag of technisch manager John de Jong wil meewerken aan een vertrek. Het talent staat er goed op bij de Eindhovenaren.

Catic, voor wie naar verluidt nog meer belangstelling is, hoeft volgens het regionale dagblad zeker niet weg en past in het sportieve plaatje voor Jong PSV in het nieuwe seizoen. Het afgelopen seizoen kwam de Boschnisch jeugdinternational tot twaalf wedstrijden in de , terwijl hij het seizoen daarvoor onder toenmalig jeugdtrainer Mark van Bommel nog kampioen werd met PSV Onder-19.



Catic speelt al sinds 2010 in de jeugdopleiding van PSV. De komende periode beslist de aanvaller over zijn toekomst. Mocht het tot een overstap komen, dan wenst de Eredivisionist een transfersom te ontvangen. Het contract van Catic loopt volgend jaar af, al heeft PSV een eenzijdige optie om de verbintenis nog met een jaar te verlengen.