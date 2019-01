'Schalke 04 kijkt in zoektocht naar opvolger Naldo rond bij FC Groningen'

Schalke 04 nam onlangs afscheid van Naldo, die in de herfst van zijn loopbaan nog voor een overstap naar AS Monaco koos.

Hoewel de 36-jarige Braziliaan geen basisspeler meer was in Duitsland gold hij wel als een belangrijke kracht om achter de hand te hebben en dus zijn Die Knappen nu op zoek naar een vervanger.

Volgens door de Wesfälische Rundschau naar buiten gebrachte informatie is de kans aanwezig dat Schalke in die zoektocht in de Eredivisie uitkomt. Samir Memisevic zou namelijk als een kandidaat voor een overstap naar de Veltins-Arena gelden en de 25-jarige verdediger wordt, ondanks dat FC Groningen een optie zou hebben om de samenwerking met een jaar te verlengen, vanwege zijn aflopende contract bij de Trots van het Noorden gezien als een financieel aantrekkelijke optie.



Memisevic is sinds de zomer van 2016 actief bij Groningen, dat hem destijds voor vier ton oppikte bij het FK Radnik Bijeljina. De tweevoudig Bosnisch international speelde sindsdien 76 officiële wedstrijden voor de Groningers en geldt dit seizoen onder trainer Danny Buijs wederom als een onbetwiste basiskracht. Hoeveel Schalke bereid is om te betalen om het contract van de stopper af te kopen is overigens nog niet duidelijk.



Als het aan trainer Domenico Tedesco ligt, blijft het overigens niet bij de komst van een verdediger. De trainer van de huidige nummer dertien van de Bundesliga hoopt deze maand ook nog een offensieve versterking te kunnen verwelkomen, al lijkt hij voorlopig geduld te moeten hebben. Van de komst van Stevan Jovetic van AS Monaco is in tegenstelling tot eerdere geruchten naar verluidt namelijk geen sprake.