Schaars klaar voor Eredivisie-rentree tegen Ajax: "Het was heel heftig"

Stijn Schaars staat aan de vooravond van zijn rentree bij sc Heerenveen in de Eredivisie.

“De middenvelder liep begin april 2018 een dubbele beenbreuk op tijdens een training. Negen maanden later is hij weer hersteld en heeft hij zijn eerste speelminuten in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft al in de benen. Aanstaande zaterdag is hij fit genoeg om in actie te komen als Heerenveen op bezoek gaat bij Ajax.

"Het was heel heftig allemaal”", kijkt de 35-jarige Schaars in gesprek met de NOS terug op zijn zware blessure. "“Ik was aan een heel goed seizoen bezig. Ik zou zelfs tweede worden in het klassement van beste speler van de eredivisie. Dat zegt wel iets over hoe lekker ik aan het voetballen was. Alles gespeeld tot dan, 29 wedstrijden. En dan schiet je op de training op de goal en word je geblokt en ligt je onderbeen ernaast...”"



Aan stoppen met voetballen heeft Schaars gedurende zijn herstelperiode niet of nauwelijks gedacht. "Nee, dat heeft bijna niet door mijn hoofd gespeeld. Wel: kom ik nog op dat niveau terug? Maar ik ben iemand die altijd positief denkt. Ook nu. Ik dacht: uiteindelijk zijn het maar twee botten die kapot zijn en die moeten genezen. Daarna kijk ik of ik weer kan aanhaken. Dat betekent dat je elke dag je ding moet doen. En dat kan ik vrij goed. Ik kan mijzelf goed motiveren.”"



Trainer Jan Olde Riekerink doet mogelijk zondag al een beroep op Schaars. Ben Rienstra en Yuki Kobayashi zijn er in de komende twee duels door schorsingen niet bij. "“Ik heb er heel veel zin in. We gaan het zien of ik zondag speel. Ik zit in ieder geval weer bij de selectie"”, aldus Schaars, die het met Heerenveen aanstaande donderdag in de KNVB Beker opnieuw opneemt tegen Ajax. "Dat worden twee heel zware wedstrijden voor ons. Ajax is de top van Nederland op dit moment, samen met PSV. Het zijn uitdagingen voor ons. Zo moeten we het zien en zo staan we er ook in. We gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen. Wie weet hebben zij een mindere dag en wij een heel goeie en kunnen we stunten."