Schaamte bij Superboer: "Ik heb sorry gezegd tegen de supporters"

Agil Etemadi kreeg zondag acht goals om zijn oren tegen Ajax. De doelman van De Graafschap sprak na afloop van 'een heel grote klap'.

Etemadi is normaliter tweede doelman bij de Superboeren, maar door de blessure van Hidde Jurjus mocht de Iraniër starten tegen Ajax. Etemadi zegt nog nooit acht doelpunten in één wedstrijd tegen te hebben gekregen en hij vindt dat De Graafschap scherper had moeten spelen: "Ik vond wel dat we het in fases best goed deden, maar op een gegeven moment ging het heel hard. We lieten ze te vaak schieten, het ging te gemakkelijk", reageerde hij tegen Omroep Gelderland.



"Ik wist van tevoren al dat ik een drukke middag zou krijgen, maar acht goals was echt niet nodig. Het ging op een gegeven moment echt te snel, ik schaam me best wel. Ik heb ook sorry gezegd tegen de supporters", aldus de 31-jarige Etemadi, die benadrukt dat hij er 'alles' aan heeft gedaan.



"Maar ze vliegen links en rechts als schietschijf langs je heen, daar moet je dan mee dealen. We moeten dit snel vergeten, volgende week tegen Vitesse is het belangrijker voor ons." Het De Graafschap van trainer Henk de Jong blijft door de nederlaag laatste staan in de Eredivisie. Men staat na zestien speelronden op elf punten.