Scaloni: "We moeten Messi als een normaal persoon zien"

Lionel Scaloni is niet bang dat een teleurstellende seizoenseinde van Lionel Messi bij Barcelona van invloed is op zijn spel bij Argentinië.

De Argentijnen bereiden zich momenteel voor op de Copa América in Brazilië, die op 14 juni begint. Messi werd onlangs met landskampioen, maar in de lieten de Catalanen zich in de halve finales verrassen door . Afgelopen weekend was bovendien te sterk in de finale van de .



Scaloni is niet bang dat Messi last heeft van een 'kater'. "Leo heeft zijn teamgenoten nodig en andersom ook. Dat is normaal", sprak de bondscoach volgens Mundo Deportivo. "Ik heb hier alles al gehoord; dat hij slecht zou presteren bij de nationale ploeg als hij met Barcelona veel had gewonnen. En dat het beter is als hij met Barça slecht presteert, zodat hij hier arriveert met veel revanchegevoelens."



"Maar dat klopt allemaal niet, het zijn speculaties", aldus Scaloni. "Er is hier geen druk van buitenaf en de spelers moeten zich alleen concentreren op de Copa América. Ik heb niet 'de formule' daarvoor. In de kleedkamer moet je Leo benaderen als een normaal persoon. Daar begint alles volgens mij mee."



Volgens de coach gaat het namelijk niet alleen om wat er op het veld gebeurt. "De spelers moeten ook met Leo praten in de kleedkamer of tijdens het ontbijt. Ze moeten zich realiseren dat hij gewoon één van de jongens is. Als dat lukt, wordt alles op het veld veel gemakkelijker."



Argentinië gaat in Brazilië op zoek naar de eerste eindzege in de Copa América sinds 1993. De ploeg van Scaloni begint het toernooi op zaterdag 15 juni tegen Colombia. De andere twee tegenstanders in groep B zijn Paraguay en Qatar, dat net als Japan speciaal is uitgenodigd door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond.