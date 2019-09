SC Heerenveen pakt door en presenteert 'Doan Van Bale'

Doan van Hau vervolgt zijn loopbaan bij sc Heerenveen.

De twintigjarige vleugelverdediger uit Vietnam wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Hanoi FC. heeft tevens een koopoptie bedongen in de huurovereenkomst voor Van Hau, die maandagmiddag officieel werd gepresenteerd in het Abe Lenstra Stadion.

"We zijn er trots op dat we Doan aan onze selectie kunnen toevoegen", reageert technisch manager Gerry Hamstra op de clubsite. "Deze transfer was echter niet mogelijk geweest zonder de inspanningen van onze commerciële afdeling. Iedereen weet dat wij niet zomaar een speler van buiten de EU kunnen halen, maar als club zijn we er in geslaagd om een goede deal te sluiten waardoor zijn komst mogelijk bleek." Van Hau is de eerste speler ooit uit Vietman die voor Heerenveen gaat spelen.

"We hebben hem uitgebreid bekeken, persoonlijk gesproken en zijn daarbij overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten. Daarom hebben we in de deal ook een optie tot koop bedongen zodat ook een langer verblijf tot de mogelijkheden behoort. Deze transfer is het resultaat van goed teamwork binnen alle geledingen van de organisatie", aldus een tevreden Hamstra.

Hanoi FC liet zaterdag in een officieel statement al weten dat de overgang van Van Hau naar Heerenveen bijna in kannen en kruiken was, mits de medische keuring in Friesland geen problemen aan het licht zou brengen. Volgens de Vietnamese club is twee maanden onderhandeld met Heerenveen over de overgang van de jonge verdediger, die drie interlands achter zijn naam heeft staan. Hij werd in 2017 uitgeroepen tot meest talentvolle speler van Vietman en is met 18 jaar en 140 dagen de op een na jongste international ooit.

Van Hau wordt in eigen land al jaren gezien als een groot talent en de aanwinst van Heerenveen draagt al enige tijd de bijnaam 'Doan Van Bale', naar -aanvaller Gareth Bale. Hij werd in maart nog in verband gebracht met , al kwam een transfer richting de nimmer van de grond. "Ik wil in Europa spelen. Of in Azië, in een ontwikkeld voetballand als Japan of Zuid-Korea. Ik wil niet naar Thailand, hun competitie is niet beter dan die van Vietnam", liet Van Hau destijds optekenen door FOX Sports Asia .