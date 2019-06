'SC Heerenveen licht koopoptie in huurovereenkomst met Ajax niet'

Dennis Johnsen speelde in de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen.

De club ook de optie had om de transfer van de aanvaller van permanent te maken. Voetbal International weet zaterdag echter te melden dat de Friezen niet van plan zijn om hier gebruik van te maken, waardoor Johnsen deze zomer normaalgesproken weer terugkeert naar Amsterdam.

De 21-jarige Johnsen begon goed aan zijn periode in het Abe Lenstra Stadion, maar slaagde er vervolgens niet in om dat niveau vast te houden. De Noor, die eerder ook al twee jaar in de jeugd van speelde, is er daardoor niet in geslaagd om zijn oude club te overtuigen van zijn meerwaarde. De Friezen moeten bovendien 'op de portemonnee letten' en kiezen er daarom voor om Johnsen weer terug te laten keren naar zijn eigenlijke werkgever.



De Noors jeugdinternational kwam twee jaar geleden naar Amsterdam, maar is er vooralsnog niet in geslaagd om de stap te maken naar de hoofdmacht van de landskampioen. Voor het eerste van Ajax blijft de teller vooralsnog staan op vijf optredens, waarin hij nog niet wist te scoren. Namens Jong Ajax kwam de buitenspeler vooralsnog tot 9 goals en 11 assists in 41 optredens. Johnsen ligt nog tot medio 2021 vast bij zijn club.