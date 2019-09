SC Heerenveen komt om 23.55 uur eindelijk met witte rook

Alen Halilovic is dit seizoen in de Eredivisie te bewonderen.

SC maakte maandagavond laat melding van de komst van de 23-jarige Kroatische middenvelder. Halilovic komt op huurbasis over van .

Gerry Hamstra is in zijn nopjes met het aantrekken van Halilovic. "Met Alen hebben we de gewenste extra creatieve middenvelder die we nog zochten", laat de technisch manager van Heerenveen weten op de clubsite. "Hij is met zijn techniek perfect in staat om de spitsen in stelling te brengen. We zijn blij dat we deze deal vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog rond hebben kunnen maken."

Halilovic geldt al jaren als groot talent, maar wist zijn belofte tot nog toe nooit in te lossen. De offensief ingestelde middenvelder doorliep de jeugdopleiding bij Dinamo Zagreb en werd in 2014 na een veelbelovende doorbraak opgepikt door . In Catalonië maakte de tienvoudig international echter nooit zijn debuut en na een verhuurperiode bij Sporting Gijón werd hij verkocht aan Hamburger SV.

Ook in Duitsland kon Halilovic de verwachtingen niet waarmaken, waardoor hij al na een half jaar gestald werd bij Las Palmas. Ook het jaar daarop speelde Halilovic op huurbasis op Gran Canaria, waarna AC Milan hem transfervrij oppikte.

In zijn eerste half jaar in Milaan kwam geen enkele keer in actie, waarna het afgelopen half jaar een verhuurperiode bij volgde. In België speelde Halilovic veertien competitieduels, zonder daarin te scoren.