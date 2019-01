'Heerenveen houdt rekening met winters vertrek van uitblinkers'

Sc Heerenveen houdt er rekening mee dat Morten Thorsby en Arber Zeneli na de winterstop niet meer in Friesland actief zullen zijn.

Thorsby en Zeneli waren in de eerste seizoenshelft met respectievelijk vijf doelpunten en drie goals plus acht assists belangrijke krachten voor Heerenveen. Voetbal International meldt woensdagochtend dat de club van trainer Jan Olde Riekerink rekent op uitgaande transfers, waarbij de Noor en de Kosovaar belangrijke kandidaten voor een vertrek zijn.



Thorsby beschikt over een aflopend contract en het lijkt uitgesloten dat de 22-jarige middenvelder die verbintenis gaat verlengen, waardoor Heerenveen hem deze maand moet verkopen als het nog wat aan hem wil verdienen. Zeneli beschikt eveneens over en aflopend contract, al heeft de club wel de optie om de samenwerking met nog een seizoen te verlengen.



Het salaris van de aanvaller gaat in dat geval echter wel omhoog, waardoor januari mogelijk een goed moment is om afscheid te nemen. Zeneli, die in het verleden in verband werd gebracht met onder meer Fiorentina, zou momenteel in de belangstelling staan van clubs uit Turkije en Italië.



Naast de twee bovengenoemde voetballers staat Heerenveen ook open voor het vertrek van de niet-EU-spelers Marco Rojas, Yuki Kobayashi en Nemanja Mihajlovic om zo verder in de salariskosten te kunnen snijden. De club hoopt zo het operationele tekort, dat afgelopen seizoen 5,7 miljoen euro bedroeg, terug te kunnen dringen.