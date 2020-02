SC Cambuur doet wederom goede zaken; waanzinnige treffer Mendes Moreira

Koploper SC Cambuur heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie.

De Friezen wisten te winnen van FC (0-1), Achtervolger maakte ook geen fout in het thuisduel met Kerkrade (2-0). Het verschil tussen beide clubs bedraagt vier punten. Jong hield een punt over aan de rood aangelopen derby met (1-1).

Almere City FC - 0-1

De meegereisde aanhang uit Leeuwarden moest een uur wachten op de openingstreffer. Giovanni Korte anticipeerde goed op een steekbal van Ragnar Oratmangoen en knalde vervolgens onberispelijk raak.

Kort daarvoor bracht het uitvak al zingend een ode aan oud-speler Carlo de Leeuw, die donderdag overleed aan de gevolgen van kanker. Halverwege de tweede helft hield doelman Sonny Stevens Cambuur op de been op een inzet van Anass Ahannach. Cambuur hield stand en boekte een zeer belangrijke zege.

De Graafschap - Roda JC Kerkrade 2-0

Het stugge Roda JC hield lang stand in Doetinchem, maar kon niet voorkomen dat De Graafschap halverwege de tweede helft de leiding nam. Invaller Mohamed Hamdaoui trok vanaf de zijkant naar binnen toe en schoot raak in de korte hoek.

Ralf Seuntjens had kort daarna de 2-0 op zijn schoen, maar vond doelman Radomir Novakovic op zijn pad. Vijf minuten voor het einde maakte -huurling Callum Slattery aan alle spanning een einde door de bal in de verre hoek te knallen.

- Jong 3-2

De Utrechtse formatie kende een voortvarende start in Den Bosch. Aanvaller Hicham Acheffay bekroonde een goede actie na 21 minuten met een fraai doelpunt. De thuisploeg rechtte de rug en kwam twaalf minuter laten op gelijke hoogte.

Danny Verbeek rondde af na goed voorbereidend werk van Rúben Rodrigues. Kort voor het rustsignaal nam Jong FC Utrecht wederom de leiding, met Jonas Arweiler als doelpuntenmaker.

De bezoekers wisten weer de voorsprong niet vast te houden. Vijf minuten na rust kopte Léon Bergsma raak uit een corner. Rodrigues was tien minuten voor tijd de held van Den Bosch, daar de aanvaller voor de bevrijdende 3-2 zorgde.

FC Eindhoven - Jong PSV 1-1

Het venijn van de eerste helft zat in de staart in Eindhoven. Yorbe Vertessen werd alleen voor de doelman gezet en faalde niet in kansrijke positie. In de tweede helft van de derby vielen twee rode kaarten, voor beide clubs een.

Jong PSV-middenvelder Richard Ledezma ontving de rode prent vanwege een natrappende beweging. Eindhoven stond halverwege de tweede helft met een man minder door de tweede gele kaart voor Flor van den Eynden.

Eindhoven kwam toch op 1-1, door een kopbal van Moses Makasi. De grensrechter gaf aan dat de bal achter de lijn werd tegengehouden door doelman Mike van de Meulenhof.

- SC 1-1

De Noord-Hollandse derby kende al na drie minuten een treffer. Shayne Pattynama werkte de bal op ongelukkige wijze achter doelman Anthony Swolfs. Recente aanwinst Piet Velthuizen kreeg niet direct een basisplaats van trainer Andries Jonker.

Telstar was de beroerde start echter al behoorlijk snel te boven. Pattynama maakte zijn fout goed door Glynor Plet op maat te bedienen na 34 minuten spelen. Laatstgenoemde tikte vervolgens bij de eerste paal de gelijkmaker binnen. Na rust hielden beide ploegen elkaar in evenwicht.

- 2-0

NEC, vorige week nog met 1-7 te sterk voor Telstar, kende een redelijk eenvoudige avond tegen hekkensluiter Helmond Sport. Jellert van Landschoot opende de score tien minuten voor rust door de bal door de benen van doelman Stijn van Gassel te schieten.

Voormalig Ajacied Zian Flemming verdubbelde de score vijf minuten na rust met een rake kopbal, na een uitstekende voorzet van Bart van Rooij. Helmond kon daar weinig tegenover stellen en blijft derhalve onderaan staan in de .

- Jong 3-3

Het publiek in Rotterdam kreeg maar liefst zes treffers voorgeschoteld. De eerste goal viel echter pas in de 34ste minuut, toen Joerie Church de bal in de verre hoek schoot namens de bezoekers. Het werd nog zwaarder voor Excelsior na een fout van Sander Fischer.

Richonell Margaret profiteerde optimaal en zette Jong AZ vijf minuten na rust op 0-2. Rai Vloet tekende twee minuten later met een afstandsschot voor de aansluitingstreffer. Elias Mar Omarsson luidde een knotsgek laatste kwartier in door de 2-2 aan te tekenen.

Ahmad Mendes Moreira zorgde kort daarna op fraaie wijze voor de voorsprong van Excelsior. Zijn vrije trap vloog in een keer het doel in van de Alkmaarders. Het slotoffensief leverde evenwel geen zege op, want Jong AZ kwam langszij in de 82ste minuut. -huurling Félix Andrade Correia bracht de treffer op zijn naam.

- 1-3

FC Dordrecht liet de aanhang eindelijk weer eens juichen. Danzell Gravenberch zorgde voor een uitstekende start door al na zeven minuten te scoren in de verre hoek. TOP Oss toonde veerkracht en kwam op 1-1 na een halfuur spelen.

Dennis van der Heijden was trefzeker uit een rebound. Dordrecht schakelde echter een tandje bij en herstelde voorsprong twee minuten later. Kevin Vermeulen, die ook nog een gigantische kans onbenut liet, scoorde ook uit een rebound.

De uitblinkende Gravenberch bracht kort voor rust de einstand op het scorebord. Zijn fabelachtige schot eindigde in de kruising, tot vreugde van alles en iedereen bij Dordrecht.