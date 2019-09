Saying nothing to racism: Lukaku nieuwste slachtoffer in eindeloze cyclus in Italië

Inter's nieuwe spits kreeg zondag apengeluiden te horen in Cagliari en het treurige is, is dat dat niet eens als een verrassing kwam.

We hebben het al eerder meegemaakt. Cagliari. Racisme. Een schijnbaar eindeloze cyclus van supporters die zich richten op gekleurde spelers in de Sardegna Arena.

Sulley Muntari in 2017, Blaise Matuidi in 2018, Moise Kean in april van dit jaar. Zondag was het de beurt aan Romelu Lukaku.

Terwijl de Belg van Inter voor de Curva Nord aanlegde voor een strafschop, waren er duidelijk apengeluiden hoorbaar.

En die namen alleen maar toe nadat Lukaku van elf meter had gescoord.

Zijn teamgenoten renden naar hem toe om de treffer te vieren en ondertussen wierp de doelpuntenmaker een korte maar strenge blik naar de misdragende fans op de tribunes.

Het leek er even op alsof Lukaku een statement wilde gaan maken, zoals Kean vijf maanden terug had gedaan door stilletjes zijn goal voor het thuispubliek te vieren.

Maar de nieuweling van Inter besloot het niet te doen. Misschien maar beter ook. Kean was na afloop immers nogal fel beschuldigd van provocatie, zelfs door één van zijn ploeggenoten.

Zoals de reactie van Leonardo Bonucci al onderstreepte, snappen veel Italianen er gewoon niks van. De Italiaanse voetbalbond zeker niet.

De bond besloot Cagliari geen sancties op te leggen voor de racistische uitlatingen van het publiek tegen Kean. En daarom blijft het gebeuren.

Niemand doet er iets aan, los van een onbeduidende boete die soms wordt uitgedeeld.

Er volgt nooit een puntenaftrek of een thuiswedstrijd achter gesloten deuren, kortom: geen afschrikmiddelen voor de daders. En geen prikkels voor clubs om racisme van hun terrein te elimineren.

Na de controverse rondom Kean was Cagliari-president Tommaso Guilini niet te spreken over tv-analist Daniele Adani, die de fans van Cagliari bekritiseerde. Volgens de preses zou de voormalige Italiaanse international zelfingenomen zijn en ten onrechte generaliseren.

Maandag waren de Rossoblu ook weer bezig, toen men met een statement kwam over het incident met Lukaku.

"Cagliari wil niet onderschatten wat er gisteravond is gebeurd en de club onderschrijft de respectabele morele waarden van haar mensen in alle secties van het stadion", zo klonk het. "Maar de club verwerpt krachtig de schandalige lading en dwaze stereotypen, die totaal onacceptabel zijn, gericht aan de fans van Cagliari en de mensen op Sardinië."

Blijkbaar is het 'onacceptabel' om een deel van de Cagliari-supporters van racisme te beschuldigen, maar is het racisme zelf wel prima.

De club sprak de intentie uit om de 'onwetende individuen te identificeren, te isoleren en te verbannen vanwege de schandelijke acties die volledig in strijd zijn met de waarden die Cagliari sterk promoot'.

Vermoedelijk waren degenen die zich zondag tegenover Lukaku misdroegen een heel ander stel dan vorig seizoen tegen Kean. Wat een ongelukkig toeval dat dit gewoon blijft gebeuren in de Sardegna Arena.

Het enige waar Cagliari maandag wel gelijk in had, was de stelling dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om deel te nemen aan de strijd tegen racisme.

"Wij geloven dat onze inzet de steun nodig heeft van de rest van de voetbalwereld", luidde het statement. "Dat begint bij alle échte supporters, de stewards op de tribunes, van de politie en mensen van de beveiliging tot de media en ook de Lega en de Italiaanse bond."

Er zijn racisten bij iedere Italiaanse club, in ieder stadion. Sommigen zitten zelfs in het parlement. Maar Italië staat in dat opzicht niet alleen, toch? Overal ter wereld hebben clowns het voor het zeggen in hoge functies.

Je kan dus niet verwachten dat het voetbal het racismeprobleem oplost, niet in Italië en in de rest van de wereld. Maar de boel kan wel op orde worden gebracht. En dat betekent passende straffen uitdelen aan degenen die racistische geluiden maken in de stadions.

Na het incident met Kean zei coach Massimiliano Allegri al heel terecht: "Het is heel simpel. Spoor de racisten op en geef ze geen stadionverbod voor één of twee jaar, maar voor de rest van hun leven."

"We hebben er de technologie voor. Het kan best worden gedaan als de autoriteiten dat willen. Het probleem is dat ze dat niet echt willen."

Dat is nogal een stevige beschuldiging, maar het wordt zo langzamerhand steeds moeilijker om het te betwisten.

Sky Sport Italia vertoonde maandagmiddag een item van tien minuten waarin te zien was hoe geavanceerd de beveiligingscamera's in de stadions tegenwoordig zijn.

Dus waarom kunnen we meteen zien of een bal wel of niet een millimeter over de lijn is, maar zijn we niet in staat om fans te identificeren die verantwoordelijk zijn voor apengeluiden?

In Engeland introduceerde men jaren geleden al de slogan Say no to racism. Maar de autoriteiten zeggen alleen maar nee tegen iedere vorm van een zinvolle straf.

Genoeg is genoeg. Dit moet stoppen. En dat betekent dat wedstrijden moeten worden stopgezet.

Ieder racistisch incident moet resulteren in het onmiddellijk stopzetten van de wedstrijd. De overwinning is dan voor de ploeg die het slachtoffer is van racisme.

Niemand wil natuurlijk zien dat talloze wedstrijden worden gestaakt, maar het is beter dan continu getuige te zijn van het ziekmakende beeld van een gekleurde speler die racistisch wordt bejegend.

Het is een extreme oplossing voor een extreem probleem. Maar nieuw is het probleem al lang niet meer. Zoals Lukaku ook zei: "We zeggen al jaren dat strengere straffen nodig zijn, maar er wordt niks tegen gedaan."

Het begint een irritante herhaling te worden. Als dit artikel vertrouwd begint te voelen, is dat omdat het niet het eerste in zijn soort is.

Je hebt het al eerder gelezen en je zult het opnieuw gaan lezen.

Want zoals deze eindeloze cyclus van racistische incidenten in Sardinië onderstreept, hebben woorden geen betekenis als er geen actie wordt ondernomen.