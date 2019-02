Saviola: "Ik denk dat het volgende WK voor Argentinië zal zijn"

Javier Saviola stelt dat het Lionel Messi "pijn" doet dat hij met Argentinië het WK nog niet heeft gewonnen, maar stelt dat daarvoor nog tijd is.

De 37-jarige Saviola speelde samen met Messi op club- en internationaal niveau, waar hij tussen 2001 en 2007 voor Barcelona speelde, voordat hij een controversiële overstap maakte naar Real Madrid.

Messi won in clubverband alle te winnen prijzen, maar boekte geen succes met de nationale ploeg van Argentinië. Saviola denkt dat dat kan veranderen tijdens het WK van 2022 in Qatar.

"Het is Messi helaas nog niet gelukt om een beker of toernooi voor het nationale team te winnen en de Argentijnse fans zijn zeer veeleisend. Ik was Leo's collega, ik weet hoe hij zich voelt over het land en hoeveel pijnt het doet als dingen niet zo gaan als hij zou willen."

"Het belangrijkste is erop te vertrouwen dat alles goed zal gaan en ik denk dat het volgende WK voor Argentinië zal zijn."

"Gezien de resultaten, omdat hij geweldige wedstrijden speelde - hij speelde driemaal de Copa América-finale en hij werd tweede op het WK, hoewel hij er helaas nooit in slaagde te winnen."

"Toch is Messi de beste ter wereld en misschien wel in de geschiedenis. We kijken er altijd naar uit om een competitie te winnen met Argentinië, dat is wat we moeten overwinnen. Spelen voor de nationale ploeg is anders, omdat Argentinië niet Barcelona is."

"Bij Barcelona trainen ze het hele jaar door, spelers zijn al vele jaren samen en alle methoden zijn anders. Ik denk dat dat het grote verschil is."





Saviola is ook gevraagd naar Messi's rivaliteit met Diego Maradona als de grootste Argentijnse speler ooit, maar de oud-spits wil geen partij kiezen.

"Deze vraag is heel moeilijk te beantwoorden omdat we het hebben over twee heel verschillende perioden. Maradona was voor ons een exemplarische speler, die ons een wereldbeker gaf. Het zijn heel verschillende spelers, van heel verschillende tijden."

"Als Argentijn kan ik alleen maar trots zijn om de twee beste spelers te hebben in een periode van dertig jaar. Belangrijker dan het vergelijken van hen is genieten van de eer om ze allebei te hebben."

Saviola vervolgt zijn verhaal over zijn tijd bij Barça en vervolgens in Madrid. Hij heeft toe dat hij alles heeft gegeven voor de Catalanen, maar dat hij uiteindelijk geen ander keus had dan van richting te veranderen en de club in 2007 te verlaten.

"Ik kwam bij Barcelona in een moeilijke tijd, een moment van grote verandering, waarin de club kampioenschappen moest winnen. Ik gaf altijd alles wat ik in me had voor de club en vocht om de dingen goed te doen."

"Ik heb echt genoten van de tijd dat ik in Barcelona was, maar het is altijd een beslissing van de coaches om spelers te kiezen met wie ze het meest identificeren voor hun type spel. Met Frank Rijkaard was ik geen optie en moest ik op zoek naar een nieuwe bestemming."

"Barcelona en Madrid zijn twee enorme clubs. Vol met geschiedenis en spelers van enorme kwaliteit. Ik kan niet zeggen welke de beste is - bij beide clubs heb ik unieke ervaringen beleefd en gespeeld met de beste spelers van de wereld."

"Het heeft geen zin om ze te vergelijken, ze hebben me altijd goed behandeld en hebben me enorm gerespecteerd. Ze zijn zonder twijfel twee van de beste clubs ter wereld."