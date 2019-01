Sarri zet zich af tegen contractregeling voor oudere spelers

De trainer van Chelsea zou graag zien dat de club zich flexibeler opstelt tegenover dertigplussers, die nu slechts eenjarige contracten kunnen krijgen

Mauricio Sarri geeft aan dat hij de regeling direct zou aanpassen als hij verantwoordelijk was voor de contracten van de club. Chelsea raakt Cesc Fabregas nu waarschijnlijk kwijt omdat de 31-jarige Spanjaard graag meer zekerheid heeft en bij AS Monaco wel een contract voor tweeënhalf jaar kan tekenen.

De lengte van hun contract is voor veel ervaren spelers bij Chelsea een probleem, maar de clubstatuten voorkomen dat overeenkomsten van voetballers van een zekere leeftijd niet meer dan één jaar verlengd kunnen worden. David Luiz zit bijvoorbeeld ook in die situatie en hij twijfelt eveneens of hij na de zomer nog wel wil blijven, terwijl hij toch de ster is van de verdediging.

Sarri vindt de regeling te star en geeft aan dat hij het per geval zou bekijken als hij de eigenaar van Chelsea zou zijn. "Ik heb de club niet in bezit, dus mijn mening is niet zo belangrijk, maar ik zou het van de situatie af laten hangen. Dat is niet voor iedere speler boven de dertig jaar hetzelfde", stelde Sarri in gesprek met Engelse media. "Als jij Chelsea kunt kopen, kunnen we het er nog eens over hebben", grapte hij vervolgens.

De Italiaanse trainer heeft al eerder aangegeven dat hij bereid is Fabregas te laten gaan omdat hij geen ontevreden spelers in zijn kleedkamer wil, maar de deal is nog niet afgerond en de voormalig speler is nog niet officieel herenigd met Thierry Henry, die nu de scepter zwaait bij AS Monaco.

Chelsea bereidt zich ondertussen voor op het duel met Tottenham Hotspur, wat de tegenstander is in de dubbele halve finale van de Carabao Cup. Die wedstrijd wordt dinsdagavond gespeeld op Wembley en dat brengt nare herinneringen boven bij Sarri. De Spurs bezorgden Chelsea daar in november de zwaarste nederlaag van het seizoen. Tottenham domineerde heel het duel en won uiteindelijk met 3-1.

"Die wedstrijd in de Premier League drukte me met de neus op de feiten, dus deze wedstrijd is nu nog belangrijker geworden", vindt Sarri. "Ik zag mijn spelers toen na afloop in de kleedkamer en ze waren gebroken, dus realiseer ik me dat dit duel tegen Tottenham enorm belangrijk is voor de club, de spelers en de fans."

"Ze moeten beseffen waarom dat duel zo slecht ging en dat is niet zo moeilijk omdat de video's aantonen dat het eerste kwartier dramatisch was. Er was een enorm verschil in mentaliteit, agressiviteit en vastberadenheid, dus dat is duidelijk voor mij en voor de spelers. Die wedstrijd was heel raar omdat het kort na de interlandbreak kwam en daarom konden we niet brengen wat nodig was. Dat kan gebeuren, maar nu moeten we er weer staan."

"Hier is alles heel anders", doelt Sarri op zijn overstap vanuit Italië naar Engeland. "In dit toernooi speelden we tegen Liverpool en nu moeten we tegen Tottenham, terwijl Manchester City de tegenstander kan zijn in de finale. Het is alsof het Champions League is. Dat maakt het heel, heel lastig, want alle tegenstanders zijn van een enorm hoog niveau. Wij moeten goed reageren als er tegenslag komt." Daar ontbreekt het volgens Sarri nog wel eens aan. "Vorige keer ging het daar mis [tegen Tottenham]. Daar moeten we van leren."

Dan moet hij wel af zien te rekenen met Mauricio Pochettino, die bij Tottenham bewijst een trainer van uitstekend niveau te zijn. Toch wachten beide oefenmeesters nog op hun eerste grote prijs in Engeland. Tottenham wacht al meer dan tien jaar op zilverwaar en voor de Argentijnse trainer wordt het wel eens tijd om een prijs te pakken, vindt ook Sarri.

"Natuurlijk verdient hij dat, want hij is een erg goede coach. Eén van de besten van het moment. Ik ben het er zeker mee eens dat hij een trofee moet winnen, maar ik hoop niet deze", grapt Sarri, die de prijs liever in de kast bij Chelsea ziet belanden. "Pochettino zit vier jaar bij de Spurs en ik hier pas zes maanden. Alle trainers zich aan moeten passen aan de competitie, Pochettino, Klopp en ook Guardiola had het lastig in zijn eerste seizoen. Het heeft tijd nodig."