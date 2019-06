Sarri vraagt Chelsea om contractontbinding na akkoord met Juventus

De Chelsea-trainer heeft een overeenstemming met Juventus en heeft zijn huidige werkgeveer gevraagd om een contractontbinding.

Maurizio Sarri is akkoord met de Italiaanse kampioen om in Turijn te komen werken. Hij heeft gevraagd om zich schappelijk op te stellen, zo heeft Goal begrepen. Fali Ramadani, zaakwaarnemer van Sarri, heeft vrijdag met het bestuur van de Londenaren gesproken over de toekomst van zijn cliënt.

De 60-jarige Italiaan wilde het einde van het seizoen afwachten voor hij de gesprekken opende en nu hij de heeft gewonnen, is de jaargang ten einde en is er tijd om na te denken over zijn toekomst. heeft een jaarsalaris over voor Sarri om de opvolger te worden van Massimiliano Allegri, die la Vecchia Signora naar vijf landstitels op rij leidde.

Ramadani heeft dat nieuws kenbaar gemaakt aan Chelsea en meldde daarbij direct dat Sarri graag toestemming krijgt om naar Juventus te gaan, al zullen de Blues vermoedelijk een paar dagen moeten vergaderen voor ze tot een antwoord komen. Chelsea wil niet onvoorbereid akkoord gaan met het vertrek van Sarri en willen gesprekken opstarten met een nieuwe trainer voor men haar fiat geeft.

Oud-speler Frank Lampard is als trainer van Derby County een veelgenoemde naam, al liet hij na het nipt mislopen van promotie naar de Premier League weten zichzelf nog niet als een optie te zien. Hij wil eerst meer vlieguren maken, maar mogelijk dat hij zich bedenkt als hij hoort dat zijn oude liefde hem nu al nodig heeft.

Sarri is slechts een seizoen actief geweest bij Chelsea. Daarin leidde hij hen naar plek drie en won hij de Europa League. Ook kwam men tot de finale van de . Echter onderhield hij een moeizame relatie met de fans, waardoor het bestuur vermoedelijk niet dwars gaat liggen na zijn verzoek om terug te keren naar Italië. Eerder trainde hij , de titelrivaal van Juventus.