Sarri verrast door Pulisic: "Tot dinsdag wist ik van niets"

Chelsea maakte woensdag de komst van Christian Pulisic wereldkundig. Opvallend genoeg was Maurizio Sarri daar helemaal niet van op de hoogte.

Pulisic wordt voor een bedrag van 64 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund en zal komend halfjaar nog op huurbasis in de Bundesliga spelen. Sarri, manager van the Blues , kreeg dinsdag pas te horen dat de komst van Pulisic rond was.



"Ik weet het niet", antwoordt Sarri na de wedstrijd tegen Southampton (0-0) als hem gevraagd wordt naar zijn mening over Pulisic. "Tot dinsdag wist ik helemaal niets over Pulisic. De club heeft een maand geleden naar mijn mening over hem gevraagd. Ik heb toen positief gereageerd. Vervolgens heb ik gehoord dat het rond was, maar verder weet ik er niets over."



"Het is moeilijk om over de transfermarkt en de komst van Pulisic te praten, omdat ik daar niet de verantwoordelijkheid over heb", tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Sarri. Hij hint naar offensieve versterkingen voor zijn selectie. "Ik heb niet de leiding op de transfermarkt. Het is mijn taak om mijn team beter te maken en te zorgen dat we in de eindfase sterker worden. Het is nu aan de clubleiding."