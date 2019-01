Sarri verdedigt jeugdbeleid bij Chelsea: "Juventus en PSG hebben er nul"

Maurizio Sarri benadrukt dat het behalen van resultaten meer prioriteit heeft bij Chelsea dan de ontwikkeling van jeugdspelers.

De manager van de Londense club begrijpt dat de fans graag meer speeltijd willen voor bijvoorbeeld Callum Hudson-Odoi, maar benadrukt dat hij degene is die ertussenin staat. "Of de jeugdspelers soms te ongeduldig zijn? Soms ook de fans en soms ook de club", erkent de Italiaanse oefenmeester.



De 18-jarige Hudson-Odoi kwam dit seizoen tot zes officiële duels, waaronder vier in de Europa League. De vleugelaanvaller wil graag meer speeltijd en geniet ondertussen concrete interesse van Bayern München, dat een formeel bod van dik 22 miljoen euro afgewezen zag worden. Het contract van Hudson-Odoi met Chelsea loopt over achttien maanden ten einde en mogelijk kiest zodoende in navolging van Jadon Sancho opnieuw een Engels talent voor een buitenlands avontuur.



"Ik sta ertussenin", benadrukt Sarri. "Ik moet wedstrijden winnen voor Chelsea. Ik begrijp heel goed dat een supporter graag zelf opgeleide spelers in het eerste elftal ziet spelen, maar op den duur moeten er wedstrijden worden gewonnen en de fans willen dat ook. En de club ook, neem ik aan." Hudson-Odoi houdt ook de ontwikkelingen rondom Christian Pulisic in de gaten. De aanvallende middenvelder van Borussia Dortmund is in beeld bij Chelsea en zijn komst zou de situatie van Hudson-Odoi er niet makkelijker op maken.



"Het is op dit niveau niet makkelijk om jeugdspelers in te passen. Niet alleen hier, overal in Europa", vervolgt de opvolger van landgenoot Antonio Conte. "Bij Barcelona en Real Madrid zijn er een of twee. Juventus en Paris Saint-Germain hebben er nul. Wij mogen blij zijn dat we Ethan Ampadu, Andreas Christensen en Odoi hebben. In Europa zijn er maar weinig spelers van achttien jaar die acht duels op dit niveau hebben gespeeld. Odoi heeft er dit seizoen zes of zeven gespeeld, dus hij mag zich gelukkig prijzen."



"Gelukkig is niet het juiste woord, want hij is goed. Hij heeft het potentieel om een geweldige speler te worden en nu moet hij zich verbeteren. In balbezit is hij een zeer goede voetballer. Maar hij moet zich verbeteren als hij niet aan de bal is, in defensief opzicht." Chelsea staat momenteel vierde in de Premier League, met elf punten minder dan koploper Liverpool. Nummer twee Manchester City heeft echter maar vier punten meer dan de Londenaren.