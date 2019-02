Sarri twijfelt over opstellen Kepa in cruciaal duel: "Moet signaal afgeven"

Maurizio Sarri twijfelt nog of hij doelman Kepa Arrizabalaga woensdagavond aan de aftrap laat verschijnen tegen Tottenham Hotspur.

De Spaanse goalie weigerde afgelopen zondag een wissel in de finale van de Carabao Cup en zette zijn manager op die manier flink te kijk. De Italiaan deed het incident na afloop van de verloren eindstrijd af als een misverstand, maar weet niet nog of hij Kepa laat starten in het belangrijke Premier League-duel.

Sarri sprak dinsdagmiddag tijdens een persmoment uitgebreid over het voorval met zijn doelman. "Hij heeft een fout gemaakt en daar zijn consequenties aan verbonden", vertelt de zestigjarige coach. "Als hij onder de lat staat moet hij er helemaal klaar voor zijn, als hij op de bank begint dan moet hij daar ook helemaal klaar voor zijn. Ik moet een signaal afgeven richting mijn groep, of Kepa nou op het veld staat of niet. Ik moet beslissen wat het beste is voor de hele groep."



Kepa weigerde zondagmiddag het veld te verlaten voor collega Willy Caballero. De Argentijn staat bekend als specialist op het gebied van strafschoppen en kent daarnaast veel spelers van Manchester City. Zover kwam het echter niet, tot groot ongenoegen van Sarri. De manager leek boos naar binnen te stormen, maar besloot toch buiten te blijven. "Ik had een minuut nodig om te kalmeren, want ik was echt heel erg van streek en teleurgesteld", erkent de oefenmeester, die zijn ploeg uiteindelijk na strafschoppen zag verliezen van City.



Woensdagavond speelt Chelsea de belangrijke thuiswedstrijd tegen Tottenham. Voor the Blues zijn de punten bijzonder kostbaar in de strijd om een Champions League-ticket. Het is dus nog wel de vraag of Kepa onder de lat zal staan. "Ik heb met hem gepraat en ik heb met alle anderen gepraat. Kepa heeft sorry gezegd tegen de technische staf, en tegen zijn medespelers en de club. Ik moet kijken wat de beste beslissing is", weet Sarri.