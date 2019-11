Sarri steunt Ronaldo voor Ballon d'Or en prijst De Ligt

Maurizio Sarri vindt dat Cristiano Ronaldo het verdient om maandag de Ballon d'Or in ontvangst te nemen.

Ronaldo is net als Lionel Messi en Virgil van Dijk één van de drie grootste kandidaten om de award te winnen. "Ik weet niet wie er gaat winnen, maar ik denk en ik hoop dat het Cristiano wordt. Het zou jammer zijn als hij 'm niet wint", zei Sarri zaterdag op een persconferentie van voor de thuiswedstrijd van zondag tegen .

De 34-jarige Portugees, die de Ballon d'Or al vijf keer eerder won, speelde deze week negentig minuten tegen . Afgelopen weekend ontbrak hij tegen Atalanta, terwijl Sarri hem voor de interlandperiode al na 55 minuten wisselde tegen . De Italiaanse coach wil voorin meerdere spelers een kans geven.

Lees beneden verder

"Cristiano heeft de vorige wedstrijd heel goed gespeeld, ook wat betreft zijn veerkracht", aldus de hoofdtrainer. "Het is normaal dat we voorin afwisselen. We hebben drie spelers van wereldklasse en die spelen alledrie heel goed." Tegen Atlético Madrid maakte Paulo Dybala het enige doelpunt, terwijl Gonzalo Higuaín de laatste weken ook regelmatig belangrijk was.

Behalve Ronaldo en Dybala maakte ook Matthijs de Ligt in het -duel een prima indruk op Sarri. "Hij heeft zich goed aangepast aan ons spel. Andrea Barzagli (één van Sarri's assistenten, red.) kan hem veel leren. Ik hoop dat Cristiano de Ballon d'Or wint en Matthijs de Ligt de Kopa Trophy."

Op het gala van maandagavond in Parijs wordt de Kopa Trophy uitgereikt aan de beste voetballer tot 21 jaar. El Mundo Deportivo meldde overigens dinsdag al dat Lionel Messi de winnaar is geworden van de Ballon d'Or.