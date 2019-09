Sarri spreekt zich uit over De Ligt en zegt sorry tegen Can en Mandzukic

Juventus hervat de competitie zaterdagmiddag met een uitwedstrijd tegen Fiorentina.

In aanloop naar het duel met la Viola gaat trainer Maurizio Sarri in op zijn verwachtingen van Matthijs de Ligt, die tegen een ongelukkig debuut kende. De coach laat zich bovendien uit op de reactie van Emre Can, die net als Mario Mandzukic niet is opgenomen in de -selectie.

De Italiaanse grootmacht moet het naar verwachting een half jaar doen zonder sterkhouder Giorgio Chiellini. De centrumverdediger heeft een zware knieblessure opgelopen en onderging al een operatie. Het centrale duo zal derhalve de komende maanden naar verwachting bestaan uit Leonardo Bonucci en De Ligt. "Het wegvallen van Chiellini is een zware domper voor ons", aldus Sarri tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag.

"Het is nu aan ons om Daniele Rugani fit te krijgen en Matthijs de Ligt zo snel mogelijk aan het Italiaanse voetbal te laten wennen. Ik ben ervan overtuigd dat hij over een paar maanden belangrijk voor ons zal zijn. Hij is een toekomstige topspeler."

In tegenstelling tot De Ligt zijn Can en Mandzukic niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. Met name Can reageerde woedend op het nieuws dat hij dit seizoen niet in het miljardenbal mag spelen. Tegenover Duitse media gaf hij aan dat hij had verlaten als hij eerder had geweten dat Juventus hem niet zou inschrijven voor de groepsfase. "Het was niet makkelijk om de Champions League-lijst samen te stellen", erkent Sarri. "Ik moest keuzes maken. Het spijt me dat ik twee belangrijke spelers buiten de selectie heb gelaten, maar deze moeilijkheden geven de kracht van onze selectie aan."

Met de boze reactie van Can heeft Sarri geen enkele problemen. "Het is normaal dat wanneer een speler zoiets te horen krijgt, er een emotionele reactie op komt. We moeten hem de kans geven om ons te laten weten hoe hij zich erover voelt. Ik heb de juiste leeftijd om zo'n reactie te begrijpen", aldus de zestigjarige trainer. "We moeten ons nu richten op de competitie. Onze focus moet bij de wedstrijd van zaterdag zijn."