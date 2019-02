Sarri passeert veelbesproken Kepa voor Premier League-kraker

Kepa Arrizabalaga zit woensdagavond op de bank als Chelsea de belangrijke wedstrijd tegen Tottenham Hotspur speelt.

De Spaanse doelman was de afgelopen paar dagen onderwerp van gesprek toen hij in de EFL Cup-finale tegen Manchester City weigerde zich te laten wisselen en is drie dagen na dat incident dus gestraft door trainer Maurizio Sarri.

De Italiaanse oefenmeester was woedend toen Kepa zich in de slotfase van de eindstrijd niet liet vervangen door Willy Caballero en met de 24-jarige Spanjaard op doel verloren the Blues de finale uiteindelijk na strafschoppen van Manchester City. Na afloop van die wedstrijd werd in eerste instantie nog gesproken van een ‘miscommunicatie’, maar door de beslissing van Sarri om nu in te grijpen lijkt er meer aan de hand te zijn geweest.



Voor Kepa, die afgelopen zomer voor tachtig miljoen overkwam van Athletic Club en zo de duurste doelman aller tijden werd, is dit de eerste keer dat hij dit seizoen op de bank wordt geposteerd in de competitie. De sluitpost miste voor het duel met the Spurs nog geen seconde in de Premier League. Voor Caballero wordt het juist zijn eerste wedstrijd in de Engelse hoogste afdeling sinds 9 mei 2018.



Het incident met Kepa komt op een ongelegen moment, aangezien Chelsea op sportief gebied volop in de strijd om een notering in de top vier gewikkeld is. De Londenaren staan momenteel op de zesde plaats en hebben drie punten minder dan nummer vier Arsenal, terwijl nummer vijf Manchester United ook twee punten meer heeft. Alle drie deze clubs komen vanavond in actie: Chelsea treft Tottenham, terwijl Arsenal in eigen huis Bournemouth ontvangt en Manchester United afreist naar Londen voor een wedstrijd tegen Crystal Palace.