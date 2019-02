Sarri niet bang voor ontslag: "Anders kan ik niet werken"

Maurizio Sarri hoopt het tij te keren bij Chelsea, te beginnen in de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Malmö.

Onder zijn leiding zijn The Blues in de Premier League weggezakt naar de zesde plaats en maandag werd het team van Sarri door Manchester United uitgeschakeld in de FA Cup. Goal weet dat de Italiaan nog drie duels de tijd krijgt om zijn trainersbaan op Stamford Bridge te redden. Op de persconferentie voor de thuiswedstrijd tegen Malmö liet Sarri merken dat hij nog steeds strijdbaar is.



"Het is heel makkelijk. We moeten drie of vier wedstrijden achter elkaar winnen, dat is de enige oplossing", aldus de 60-jarige manager. "Ik kan de frustratie bij de fans wel begrijpen. Ze zijn eraan gewend dat Chelsea wint, maar nu zitten we in de problemen. Het is niet eenvoudig, want we spelen om de drie dagen een wedstrijd. Daardoor is er weinig tijd."



Sarri vindt dat Chelsea ondanks de nederlaag tegen United (0-2) voor rust wel aardig speelde. "Maar we moeten een groot probleem oplossen. We hebben namelijk 75 minuten op hun helft gespeeld, zonder te scoren. Zij speelden vijftien of zestien keer de bal in ons strafschopgebied en daaruit scoorden ze twee keer."



"Ik moet de gedachte hebben dat ik nog lang manager van Chelsea ben, anders kan ik niet werken", zei de keuzeheer over zijn eigen positie. "Ik weet niet zeker of dat lukt, maar zo moet ik wel denken. Ik werk namelijk graag met een doelstelling voor de lange termijn in mijn achterhoofd."



Chelsea won vorige week de eerste wedstrijd bij Malmö met 1-2. Aanstaande zondag staan de Londenaren in de finale van de League Cup tegenover Manchester City en nog eens drie dagen later volgt een zware thuiswedstrijd in de Premier League tegen Tottenham Hotspur.