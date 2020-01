Sarri moet keuze maken: "De Ligt heeft moeilijke periode achter de rug"

Matthijs de Ligt was een tijdlang basisspeler bij Juventus, maar de laatste twee duels voor de winterstop was hij bankzitter.

Concurrent Merih Demiral mocht tijdens de competitiewedstrijd tegen en in de strijd om de Supercoppa tegen aantreden naast Leonardo Bonucci en de kans is aanwezig dat de Turk maandagmiddag tegen Cagliari opnieuw in de basis zal beginnen.

Trainer Maurizio Sarri laat zondagmiddag tijdens op een persmoment namelijk doorschemeren dat De Ligt niet helemaal fit is: "Vanwege een schouderprobleem en een spierblessure in zijn bovenbeen heeft hij een moeilijke periode achter de rug. Hij heeft ook veel gespeeld."

"Tegelijkertijd was Demiral goed in vorm, waardoor we de kans kregen om hem rust te gunnen. Het lijkt nu weer beter te gaan en we zullen voor morgen een knoop door moeten hakken."

Lees beneden verder

Naast De Ligt kampt ook collega-verdediger Giorgio Chiellini met een blessure. De routinier raakte maanden geleden zwaar geblesseerd aan zijn knie en is inmiddels weer op de weg terug. Sarri weet echter nog niet wanneer hij de Italiaan terug kan verwachten: "Het gaat goed, maar hij traint nog steeds op individuele basis."

"Het is nog te vroeg om over de te praten, we gaan Chiellini en Sami Khedira (die is geopereerd aan zijn knie, red.) aan het einde van deze maand evalueren. Het is nu nog te vroeg om een goed beeld van de situatie te schetsen."

Naast blessurenieuws sprak Sarri zich ook uit over Dejan Kulusevski, die onlangs werd overgenomen van Atalanta. Het talent maakt het seizoen nog wel op huurbasis af bij : "Hij lijkt mij een interessante speler. Het hoort niet bij mijn takenpakket en blijkbaar waren er geen mogelijkheden om hem per direct in te lijven. Het belangrijkste is dat de club dit soort jonge spelers altijd vroeg op het spoor is."