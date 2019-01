Sarri: "Misschien is het mijn fout, misschien kan ik ze niet meer motiveren"

Na een dramatische tweede helft ging Chelsea woensdag met 4-0 onderuit op bezoek bij Bournemouth en die nederlaag kwam keihard aan bij de trainer.

Maurizio Sarri hield zijn team na de wedstrijd in Bournemouth een uur lang in de kleedkamer en voldeed daarna pas aan de mediaverplichtingen. "Ik wilde op dat moment met hen alleen praten, niet met iemand anders. Zoals ik eerder zei, moest ik begrijpen wat hier gebeurd is. Het is onmogelijk om zo verschillend voor de dag te komen in de eerste en tweede helft. Ik begrijp niet waarom. Ik wil het morgen nog een keer proberen, want we moeten dit probleem zien op te lossen", aldus de Italiaan.

"We moeten onze excuses maken aan de fans. Je kan iedere wedstrijd verliezen, maar niet op deze manier. We moeten begrijpen waar het probleem ligt", sprak Sarri na de beschamende nederlaag. "Het is heel erg moeilijk om deze prestatie te begrijpen. We speelden de eerste helft erg goed. Na rust kregen we na twee minuten een doelpunt tegen en stopten we met voetballen", vervolgt de oefenmeester. "In offensief opzicht speelden we niet als een team, maar als individuen en verdedigden we niet. Ik ben direct na de wedstrijd met de spelers in gesprek gegaan, maar het was voor hen lastig om te verklaren waar het mis ging."



"Ik voel me gefrustreerd, maar heb niet het idee dat ik onder druk sta. In deze wedstrijd heb ik geen enkel teken gezien van mijn werk, dus dat zorgt voor frustraties. Misschien is het mijn fout, misschien kan ik ze niet meer motiveren", besluit Sarri met een licht vraagteken bij zijn eigen functioneren. Voor Chelsea wacht nu komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Huddersfield Town. The Blues zijn op de ranglijst inmiddels voorbijgestreefd door Arsenal en staan nog twee punten boven Manchester United.