'Sarri luistert naar Koeman en schuift met positie van De Ligt'

Matthijs de Ligt mag zich opnieuw opmaken voor een basisplaats bij Juventus.

Na zijn ongelukkige debuut tegen , verwacht La Gazzetta dello Sport dat de twintigjarige Oranje-international zaterdagmiddag (15.00 uur) aan de aftrap verschijnt in de uitwedstrijd tegen . Trainer Maurizio Sarri voert echter een kleine wijziging door in de positie van de Nederlander.

Na de blessure van Giorgio Chiellini werd De Ligt tegen Napoli (4-3 winst) voor de leeuwen gegooid. Waar hij bij en het gewend was om als rechter centrale verdediger te spelen, koos Sarri ervoor om hem links in het centrum op te stellen.

Dat pakte niet goed uit, want De Ligt was op een negatieve manier betrokken bij de drie tegendoelpunten van la Vecchia Signora. Bondscoach Ronald Koeman gaf in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden aan dat hij het geen slimme zet vond van Sarri om De Ligt links in het centrum te laten spelen.

"Ik had hem zelf rechts in de as gezet en Bonucci op links. Die heeft veel meer ervaring", aldus Koeman. "Ik probeer al mijn spelers vertrouwen te geven. De situatie verandert niet. De Ligt speelt gewoon en rechts in het centrum."

Tegen Fiorentina zal De Ligt wel rechts in het centrum beginnen, zo verwacht de roze sportkrant. "Het is nu aan ons om Matthijs de Ligt zo snel mogelijk aan het Italiaanse voetbal te laten wennen. Ik ben ervan overtuigd dat hij over een paar maanden belangrijk voor ons zal zijn. Hij is een toekomstige topspeler", aldus Sarri vrijdag tijdens de persconferentie.

Vermoedelijke opstelling : Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuaín, Ronaldo.

Vermoedelijke opstelling Fiorentina: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ribéry.