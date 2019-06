Sarri: "Loyaliteit? Totti was de laatste echte clubspeler"

Maurizio Sarri laat zich in een interview uit over zijn wens om terug te keren naar Italië. De manager van Chelsea wordt sterk aan Juventus gelinkt.

Sarri heeft een moeizaam eerste seizoen in Londen achter de rug. Ondanks dat hij met The Blues uiteindelijk de won en derde werd in de Premier League, is er veel kritiek op hem geweest. Het lijkt er dan ook op dat de 60-jarige trainer overstapt naar , dat een opvolger zoekt voor Massimiliano Allegri.



"De roep van het thuisfront is voor Italianen altijd heel sterk. Je voelt dat er iets ontbreekt", zegt Sarri in gesprek met de Italiaanse Vanity Fair. "Het was een zwaar seizoen. Ik begin te voelen dat mijn vrienden zo ver weg zijn, net als mijn beide ouders die ik zelden zie."



Voor zijn avontuur in Engeland was Sarri drie jaar trainer van . Fans van die club nemen het hem niet in dank af als hij bij Juventus aan de slag gaat, maar daar maalt de ervaren coach niet om. "Loyaliteit richting Napels? Francesco Totti was de laatste echte clubman die maar één club diende."