Sarri legt uit: "Het was een groot misverstand"

Maurizio Sarri probeert de gemoederen te bedaren na het bizarre wisselmoment van Kepa Arrizabalaga, in de verlenging van de League Cup-finale.

De Italiaanse manager wilde vlak voor aanvang van de strafschoppenreeks, die Chelsea uiteindelijk verloor van Manchester City, zijn keeper vervangen voor Willy Caballero. "Het was een groot misverstand. Ik had begrepen dat Kepa kramp had, dus ik wilde niet dat de keeper in die fysieke conditie de penaltyserie zou doen", zei Sarri na afloop op de persconferentie.



"Ik wilde Caballero inbrengen, maar de keeper wilde alleen maar aangeven dat hij fit genoeg was voor de strafschoppen. Het was gewoon een misverstand. Kepa had gelijk, maar wel op de verkeerde manier", aldus de manager. "Ik begreep de situatie pas toen de teamdokter na een paar minuten weer op de bank kwam zitten. Hij legde me uit dat er geen sprake was van kramp."



Sarri wil snel met Kepa in gesprek. "Want hij moet begrijpen dat we door zo'n misverstand in de problemen kunnen komen. Vooral met jullie (de media, red.) erbij. Ik wil dus uitleggen aan Kepa hoe de situatie was."



Chelsea en Manchester City kwamen in de finale op Wembley niet tot scoren. In de strafschoppenreeks stopte Kepa nog wel een poging van Leroy Sané, maar namens The Blues misten Jorginho en David Luiz, waardoor de trofee voor het tweede jaar op rij naar City ging. Vorig jaar was het elftal van Pep Guardiola in de eindstrijd te sterk voor Arsenal.