Sarri laat De Ligt en Rabiot starten bij Juventus tegen Internazionale

Matthijs de Ligt verschijnt aan de aftrap van de wedstrijd van Juventus tegen Internazionale in de International Champions Cup.

De van afkomstige verdediger vormt samen met Leonardo Bonucci het hart van de verdediging van de Italiaanse kampioen. Het eerste fluitsignaal in China klinkt om 13.30 uur.



De Ligt begon zondag nog op de bank, toen aantrad tegen . De Oranje-international mocht van trainer Maurizio Sarri na ruim een uur invallen. De ex-Ajacied zag even later Lucas Moura de gelijkmaker aantekenen voor the Spurs, waarna Harry Kane ver in blessuretijd nog voor de 2-3 zorgde.



Ook de van Paris Saint-Germain overgenomen Adrien Rabiot heeft een basisplaats bij Juventus. Gonzalo Higuaín, in de Italiaanse media gelinkt aan een overgang richting , en Cristiano Ronaldo moet bij la Vecchia Signora voor de doelpunten zorgen. Op het wedstrijdformulier van prijkt de naam van Stefan de Vrij, die samen met Milan Skriniar in het centrum van de verdediging begint.



Opstelling Juventus: Szczesny; Cancelo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo.



Opstelling Internazionale: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic.