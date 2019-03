Sarri kritisch: "Hij moet zowel in fysiek als in mentaal opzicht verbeteren"

Chelsea kreeg zondagmiddag een nieuwe tik te verwerken met een 2-0 nederlaag op bezoek bij Everton.

Gonzalo Higuaín kwam op Goodison Park nauwelijks in het stuk voor, tot teleurstelling van manager Maurizio Sarri. De Italiaanse oefenmeester geeft toe dat de Argentijnse spits op verschillende vlakken een stuk beter moet worden.

"Op dit moment heeft hij het inderdaad moeilijk om zijn bijdrage te leveren. Hij kreeg hier weliswaar een kans, maar dat is eigenlijk te weinig voor hem. In mijn ogen kan hij beter. Hij werd steeds beter, maar in het begin van de week kreeg hij te maken met problemen", zo tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Sarri. "Hij had maagproblemen, dus het was normaal dat hij maar 60 tot 65 minuten speelde."



Sarri haalde Higuaín na 66 minuten spelen naar de kant en bracht Olivier Giroud in het veld als zijn vervanger. "Hij moet zichzelf zowel in fysiek als in mentaal opzicht verbeteren", zegt de Italiaan over Higuaín. bezet momenteel de zesde plaats in de Premier League en moet alle zeilen bijzetten om een plaats in de top vier en daarmee kwalificatie voor de groepsfase van de te kunnen afdwingen. De achterstand op nummer vier bedraagt momenteel drie punten.



"Het is niet onmogelijk, waarom zou dat het zijn? We moeten ons zien te herstellen, maar een gat van drie punten is in acht wedstrijden zeker te dichten. Als we ons niet verbeteren en zo blijven spelen als hier in de tweede helft, is het wel onmogelijk. We moeten zo blijven spelen als in de eerste helft, zonder te stoppen met verdedigen", besluit Sarri. Het is de vraag of de Italiaan over twee weken nog aan het roer staat bij Chelsea, als de uitwedstrijd tegen op het programma staat. Volgens de Daily Express moet Sarri in de interlandperiode het veld ruimen op Stamford Bridge.