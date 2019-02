Sarri krijgt van Chelsea nog drie duels de tijd

Maurizio Sarri heeft bij Chelsea nog drie wedstrijden de tijd gekregen om op Stamford Bridge zijn baan als manager te redden.

De Italiaan wordt vervangen voor een interim-manager als Chelsea de komende drie duels geen goede resultaten boekt, weet Goal. Sarri staat in Londen onder druk, omdat de prestaties van The Blues de laatste weken slecht zijn. Chelsea verloor dit kalenderjaar al van Arsenal (2-0) en Manchester City (6-0) en maandag volgde tegen Manchester United uitschakeling in de FA Cup (0-2).



Tussendoor bereikte het team van Sarri nog wel de finale van de League Cup, waarin City komende zondag de opponent is. In de Premier League is Chelsea echter weggezakt naar de zesde plaats, mede door de genoemde nederlagen tegen Arsenal en City en een beschamende 4-0 op bezoek bij Bournemouth, eind januari.



Verschillende namen zijn al genoemd als eventuele interim-manager bij de Londenaren, maar geen van hen is tot nu toe benaderd. Mocht Chelsea de samenwerking met Sarri inderdaad beëindigen, dan zou zijn assistent Gianfranco Zola of Eddie Newton het ook kunnen overnemen. Newton was bij de club eerder assistent van Roberto Di Matteo en Guus Hiddink en tegenwoordig houdt hij de ontwikkeling van alle verhuurde Chelsea-spelers in de gaten.



Frank Lampard en Vitesse-trainer Leonid Slutsky werden ook al aan The Blues gelinkt, maar ook zij hebben nog geen telefoontje gekregen. Afgelopen zomer, voordat Sarri werd gehaald, was Laurent Blanc ook in beeld.



Chelsea gaat zondag dus naar Wembley voor de finale van de League Cup, maar eerst volgt donderdagavond het Europese duel met Malmö. In Zweden won de formatie van Sarri vorige week met 1-2. De derde en laatste wedstrijd waarin Sarri een goed resultaat moet halen, is volgende week woensdag tegen Tottenham Hotspur (thuis).