Sarri krijgt door zege weer wat lucht; Inter haalt uit tegen Rapid Wien

Chelsea en Internazionale hebben zich donderdagavond overtuigend geplaatst voor de achtste finales van de Europa League.

Beide teams hadden zaten al op rozen door een goed resultaat in de heenwedstrijd en voor eigen publiek werd het karwei geklaard. Chelsea won donderdag op Stamford Bridge met 3-0 van Malmö FF, terwijl Inter met 4-0 sterk was voor Rapied Wien.



Chelsea - Malmö FF 3-0

Door tegenvallende prestaties in de Premier League is de positie van manager Maurizio Sarri de afgelopen weken steeds verder onder druk komen te staan en een succesje in de Europa League kon hij dan ook wel gebruiken. Na een 1-2 uitzege vorige week in Zweden waren the Blues op Stamford Bridge opnieuw te sterk voor Malmö. Net als vorige week waren Olivier Giroud en Ross Barkley trefzeker. Sarri posteerde Jorginho op de bank, maar koos er desondanks voor om N’Golo Kanté niet als verdedigende middenvelder te laten spelen. Een beslissing die niet goed werd ontvangen door de fans in Londen. Heel overtuigend speelde Chelsea bovendien ook niet. De grootste kans van de eerste helft was nog voor Malmö-aanvaller Markus Rosenberg.



Na rust stelde Chelsea orde op zaken. Tien minuten na de thee brak Kanté door op het middenveld en stuurde hij Willian de diepte in. Laatstgenoemde gaf voor op Giroud, die van dichtbij raak schoot. Ongeveer twintig minuten voor tijd moesten de bezoekers met een man minder verder doordat ex-Tukker Rasmus Bengtsson zijn tweede gele kaart pakte. Vanuit de vrije trap die volgde schoot Barkley onhoudbaar binnen. In de 84ste minuut werd het nog 3-0. Willian opende fraai op Callum Hudson-Odoi, die het strafschopgebied wist binnen te dringen en onhoudbaar uithaalde.



Internazionale - Rapid Wien 4-0

Door een benutte strafschop van Lautaro Martínez won Inter vorige week al met 0-1 in Wenen. Donderdag moest de ploeg van trainer Luciano Spalletti het opnieuw doen zonder Mauro Icardi, die plots geblesseerd raakte aan zijn knie nadat de club hem zijn aanvoerdersband afpakte. Hij ontbrak afgelopen weekend al tegen Sampdoria en keek donderdag opnieuw toe vanaf de tribune. Icardi zag hoe Inter snel een einde wil maken aan de goede bedoelingen van de bezoekers uit Oostenrijk. Inter kwam na elf minuten spelen op voorsprong via Matías Vecino. Het was Ivan Perisic die een afgemeten voorzet in huis had bij de tweede paal. In eerste instantie faalde Antonio Candreva in de afronding, maar in de rebound schoot Vecino raak.



Niet lang na de openingstreffer werd de voorsprong verdubbeld. Het was Andrea Ranocchia die de bal uit het niets voor zijn voeten kreeg en raak schoot in de korte hoek. De verdediger komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toen en werd dan ook bedolven onder zijn medespelers bij het vieren van zijn goal. Voor rust had Inter de score op 3-0 moeten brengen, maar Candreva miste van dichtbij een enorme kans. Na rust werd het alsnog 3-0, want Perisic scoorde tien minuten voor tijd. Vanuit de counter werd de Kroaat de diepte ingestuurd door Candreva. De buitenspeler van Inter omspeelde de keeper en scoorde met een prachtige boogbal. Vlak voor tijd werd de eindstand op 4-0 bepaald door invaller Matteo Politano, die scoorde op aangeven van Perisic.