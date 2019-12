"Sarri koos tegen Sampdoria voor Demiral vanwege blessure De Ligt"

Matthijs de Ligt zat woensdagavond negentig minuten op de bank tijdens het duel met Sampdoria (1-2).

-trainer Maurizio Sarri koos voor het derde duel op rij voor Merih Demiral. De coach heeft inmiddels laten weten dat de Oranje-international niet fit is. Volgens Jack van Gelder is de verdediger onder behandeling bij de Nederlandse fysiotherapeut Leo Echteld.

De Ligt werd vorige week voor de -wedstrijd tegen al buiten de wedstrijdselectie gelaten. Italiaanse media meldden dat hij niet fit was en daarom niet mee afreisde naar Duitsland voor de ontmoeting met de ploeg van Peter Bosz. Demiral was zijn vervanger en de 21-jarige Turk begon ook afgelopen weekend tegen (3-1) vanuit de basis.

De Ligt zat wel gewoon op de bank en kwam een kwartier voor tijd bij een 3-0 voorsprong nog binnen de lijnen als vervanger van Leonardo Bonucci.

Woensdagavond zat De Ligt wederom op de bank en koos Sarri opnieuw voor het centrale duo bestaande uit Bonucci en Demiral. Omdat De Ligt kampt met een blessure koos Sarri voor Demiral. Het is onbekend wanneer De Ligt weer volledig fit is.

Demiral maakt als zijn vervanger in ieder geval een uitstekende indruk op Sarri. "Hij beschikt over enorm veel positieve energie. Die positieve energie brengt hij over op zijn teamgenoten en daar moeten we op dit moment gebruik van maken", aldus de trainer tegen Sky Italia.

Sarri was lovend over de aankoop van achttien miljoen euro: "Als je iemand op de training ziet die barst van energie, stel je hem ook op. En als je ziet dat hij die mentaliteit op het veld doortrekt, dan houd je hem op het veld. Demiral barst op dit moment van het vertrouwen, dus het lijkt me de juiste beslissing dat hij speelt."