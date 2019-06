Sarri kijkt uit naar Cristiano Ronaldo en Juventus: 'Kroon op mijn carrière"

Maurizio Sarri kijkt enorm uit naar zijn tijd bij Juventus.

De oefenmeester werd donderdagochtend gepresenteerd als hoofdtrainer van la Vecchia Signora en sprak op de persconferentie zijn dank uit voor de kans om aan de slag te gaan bij de kampioen van Italië. De bij vertrokken coach verheugt zich verder enorm op de samenwerking met Cristiano Ronaldo.

" heeft me de kans gegeven om terug te keren in de ", aldus Sarri, die de ontslagen Massimiliano Allegri opvolgt. "Dit is een kroon op mijn carrière, die voor tachtig procent bestaat uit zeer zware periodes. Toen Juventus mij benaderde, werd ik direct enorm enthousiast. Nog nooit heeft een club zo enorm zijn best gedaan om mij binnen te halen en daarom was ik meteen overtuigd. Alle directieleden wilden mij hebben en lieten dat ook duidelijk blijken."



Dat Sarri mag werken voor Juventus doet hem zichtbaar veel. "Dat ik hier nu ben, maakt me emotioneel", zegt de Italiaan. "Ik heb in de Serie C, Serie B en Serie A gewerkt. Toen ben ik naar Engeland gegaan en nu ga ik voor Juventus werken. Chelsea is ook een grote club, maar historisch gezien natuurlijk minder groot dan Juventus. Ik blijf maar stappen zetten in mijn carrière, het is me niet komen aanwaaien."



Sarri kijkt uit naar de samenwerking met superster Ronaldo. "Ik heb al veel geweldige spelers getraind de laatste jaren, maar met Cristiano Ronaldo ga ik naar een heel ander niveau", vertelt de trainer. "Dit is de absolute wereldtop. Deze man heeft bijna elk record in het voetbal in handen en ik wil hem graag helpen om nog meer records te pakken."



Het winnen van de is een van de dromen van Juventus en Sarri. "Wij doen mee aan de Champions League om het toernooi te winnen, maar beseffen ook dat acht of negen andere clubs dezelfde ambitie hebben", weet de oefenmeester. "In Italië hebben we het winnen van prijzen wat dat betreft meer in eigen hand. Presteren in Europa is een droom, maar er zijn gewoon veel minder kansen om prijzen te pakken. Dat wil niet zeggen dat we er niet vol voor gaan."