Sarri: "Ik denk niet dat ik kan terugkeren naar Italië"

Maurizio Sarri heeft geen enkele intentie om Chelsea na één seizoen al weer te verlaten. De Italiaan heeft het uitstekend naar zijn zin in Engeland.

Sarri kende een uitstekende start bij , waar hij tot aan de 3-1 nederlaag tegen in november ongeslagen bleef in de Premier League. Sindsdien ging het wat moeizamer en werden er vraagtekens gezet bij zijn speelstijl, maar the Blues zijn inmiddels verzekerd van een plek in de top vier en staan in de finale van de .

"Op dit moment kan ik zeggen dat ik niet terug ga naar Italië", vertelt Sarri in gesprek met Gazzetta dello Sport . "Ik denk niet dat ik kan terugkeren naar Italië. De Premier League is alsof je op een andere planeet bent. Hier vindt je in alle opzichten de kers op de taart."

"Ik bedoel de organisatie, de faciliteiten, de sfeer in de stadions, de betrokkenheid... Mensen wijzen hier geen competities af. Elke beker heeft veel waarde voor hen. Ik had echter graag meer tijd gehad om de verdedigingslinie te trainen!"

Het is dit seizoen de allereerste keer dat vier Engelse teams in de finales van de en Europa League. staat tegenover Tottenham Hotspur in het miljardenbal, waar Chelsea het in de finale van de Europa League opneemt tegen .

"Vier Engelse teams in de Europese finales? Ik heb het gevoel dat er iemand ontbreekt en ik bedoel Josep Guardiola. speelt naar mijn mening het beste voetbal. Hier bij Chelsea zijn veel goede spelers, maar ze lopen te veel met de bal om te voldoen aan mijn speelstijl, dus het is niet gemakkelijk om hun mentaliteit te veranderen."

"We hebben moeilijke tijden doorgemaakt, onder andere de nederlaag na strafschoppen in de -finale. Maar we hebben onze ruggen gerecht tegen Liverpool en Tottenham en ons gekwalificeerd voor de Champions League. Nu spelen we de derby tegen Arsenal."

"We hebben het tot nu toe goed gegaan en nu staan we voor een cruciale uitdaging. Ik kan eerlijk gezegd geen cijfers geven. Ik heb sinds school altijd een slechte relatie gehad met cijfers. Als iemand me had verteld, voordat ik naar ging, dat ik in 2019 de finale van de Europa League had gespeeld, dan zou ik een beetje gek zijn geworden... want op dat moment hoopte ik dat ik de Champions League zou kunnen winnen!"