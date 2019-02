Sarri houdt vertrouwen in Kepa: "We kunnen hem niet vermoorden"

Chelsea-manager Maurizio Sarri liet de veelbesproken Kepa Arrizabalaga woensdag buiten de basiself voor het thuisduel met Tottenham Hotspur (2-0).

De Italiaanse oefenmeester verzekert na afloop in gesprek met verschillende Engelse media dat de Spanjaard zijn eerste doelman blijft, ondanks dat hij tegen the Spurs moest plaatsnemen op de reservebank.

In de na strafschoppen verloren EFL Cup-finale tegen Manchester City weigerde Kepa zich in de laatste minuten van de verlenging te laten vervangen. "Het was de juiste beslissing om hem te passeren. Kepa heeft een grote fout gemaakt. Hij heeft een boete gekregen en verloor tijdelijk zijn plaats in het elftal. Nu moeten we erover stoppen, vanaf morgen hoort Kepa gewoon weer bij ons. Ik weet niet of hij in de volgende wedstrijd een basisplaats heeft, maar daarna keert hij zeker terug", stelt Sarri, die Willy Caballero een plaats onder de lat gaf.



"We kunnen hem niet vermoorden. Als je jong bent, maak je nu eenmaal fouten. Het belangrijkste is dat je beseft dat je fouten maakt. Voor mij is de zaak nu gesloten", concludeert de Italiaan, die zijn ploeg woensdagavond met 2-0 zag winnen door een doelpunt van Pedro en een eigen treffer van Kieran Trippier. "Ik heb de afgelopen dagen twee of drie keer met de clubleiding gesproken, maar zo groot was het probleem niet voor mij. In dit vak sta je iedere week onder druk. Dat is normaal voor iedere coach, misschien wel meer bij Chelsea. Als je twee of drie wedstrijden op rij verliest, wordt er over je ontslag gesproken."



"Caballero is een goede doelman, met veel ervaring. Hij is zeer belangrijk in de kleedkamer en op het veld", aldus Sarri. Caballero reageert na afloop tevreden over zijn optreden en laat zich lovend uit over Kepa. "Een clean sheet en een basisplaats zorgen voor tevredenheid", laat de doelman weten tegenover BT Sports. "We hebben gesproken over wat er gebeurd is. Het goede nieuws is dat het eigenlijk niet uitmaakt. Kepa was geweldig hier, hij heeft me gesteund. Hij leert, wij hebben hiervan geleerd en zo worden we beter als team."