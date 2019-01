Sarri hekelt Engelse VAR: "Het was wél buitenspel"

Maurizio Sarri is niet te spreken over de VAR's in Engeland. De manager van Chelsea deed dinsdag na de nederlaag tegen Tottenham Hotspur zijn beklag.

Chelsea ging dinsdagavond op Wembley met 1-0 onderuit in de eerste halve finale van de League Cup. De enige treffer ontstond uit een rake strafschop van Harry Kane, die randje buitenspel stond toen hij werd aangespeeld en vervolgens onderuit werd gehaald door Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga. Arbiter Michael Oliver bekeek eerst op advies van de VAR de videobeelden voordat Kane van elf meter mocht aanleggen.



Sarri heeft de beelden na afloop ook gezien met hulp van Chelsea's eigen clubanalist. "Het was wél buitenspel. Onze camera stond precies op één lijn met Harry Kane. Hij stond buitenspel met zijn hoofd en zijn knie", sprak de Italiaan vol ongenoegen. "Ik vind dat Engelse scheidsrechters nog niet in staat zijn om dit systeem te gebruiken."



"Als je niet zeker bent van het gebruik van het systeem, moet je de bal volgen en aan het einde van een actie een besluit nemen. Maar de scheidsrechter stopte het spel en hij volgde de bal niet. Voor onze verdediging was het buitenspel. Ik vind dat ze dit systeem nog eens goed moeten bestuderen."



De 59-jarige coach vraagt zich ook af waarom er in de Premier League geen VAR wordt gebruikt en in de League Cup wel. "Dat is heel vreemd voor ons, voor de spelers en voor de scheidsrechters." Chelsea krijgt over twee weken in de return op Stamford Bridge de kans om toch nog de finale te halen. Manchester City speelt woensdagavond z'n eerste halve finale, thuis tegen Burton Albion uit League One.